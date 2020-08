Pemain PSM Doakan Lebanon dan Hussein El Dor

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Musibah ledakan dahsyat yang terjadi di Beirut, Ibukota Lebanon, menjadi perhatian warga di seluruh penjuru dunia.

Ledakan yang terjadi di kawasan pergudangan pelabuhan ini, menewaskan puluhan orang, dan melukai ribuan lainnya.

Para pemain PSM Makassar pun turut prihatin atas kejadian yang terjadi Selasa (4/8/2020) ini, apalagi salah seorng pemain PSM berasal dari Lebanon, yakni Hussein El Dor.

Rizki Pellu misalnya, menyampaikan dukungannya untuk Hussein El Dor melalui sosial media Instagram.

"Stay strong my bro habibi alby @husseineldor27," tulis Pellu sambil.menandai akun Instagram Hussein El Dor.

Bek PSM, Hasim Kipuw juga mengungkapkan doa dan dukungannya untuk Beirut dan Hussein El Dor.

"Pray for Beirut, keep yourself safe habibi @husseineldor27," tulis Hasim Kipuw.

Begitu juga dengan pemain muda Yakob Sayuri, yang mendoakan Beirut melalui akun instagramnya @yassa_sayuri22.

"Semoga semuanya diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan, @@husseineldor27," kata Yakob.

Hussein El Dor selamat dalam kejadian ini, dan sempat menyaksikan bagaimana ledakan meluluhlantakkan Kota Beirut.

Dalam pesannya ke Media Officer PSM, Sulaiman Abd Karim, Hussein mengatakan Ia sangat dekat saat kejadian tersebut.

"Hi Alhamdulillah. We all are safe. We were so close at that time, and only God knows how we got back home. (Hi Alhamdulillah. Kami semua aman. Kami sangat dekat pada saat itu, dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana kami bisa kembali ke rumah)," kata Hussein kepada Sule. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam