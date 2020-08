LIVE SCTV, Link Live Streaming Manchester United vs LASK di TV Online Liga Europa, Tonton via HP

Saksikan Live Streaming SCTV duel Manchester United vs LASK Linz ( Live Streaming MU vs LASK ) di Liga Europa tersaji pada Kamis (6/8/2020) dini hari.

Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com akan menayangkan Live Streaming Man United vs LASK Linz ( MU vs LASK ) dijadwalkan berlangsung mulai pukul 02.00 WIB.

Link Live Streaming MU vs LASK ( Manchester United vs LASK ) di Liga Europa dapat diakses via Live Streaming SCTV Liga Europa di Usee TV & Vidio Premier Gold atau Platinum (berbayar).

Manchester United ( MU) melakukan beberapa perubahan pada komposisi pemain mereka menjelang lanjutan Liga Europa 2019-2020.

Man United akan kembali berlaga di ajang Liga Europa dengan menjamu wakil Austria, LASK Linz, pada leg kedua babak 16 besar.

Duel Man United vs LASK pada leg kedua babak 16 besar Liga Europa bakal dilangsungkan di Stadion Old Trafford, Rabu (5/8/2020) waktu setempat atau Kamis (6/8/2020) dini hari WIB.

Melansir dari Manchester Evening News melalui Kompas.com, Selasa (4/8/2020), kubu Manchester United telah mengumumkan 30 pemain yang masuk skuad tim berjulukan Setan Merah itu untuk menghadapi lanjutan Liga Europa.

Ole Gunnar Solskjaer selaku pelatih Manchester United memutuskan mencoret dua pemain untuk lanjutan Liga Europa yaitu Luke Shaw dan Axel Tuanzebe.

Shaw mengalami cedera pergelangan kaki ketika MU ditahan imbang 2-2 oleh Southampton pada laga pekan ke-35 Liga Inggris, pertengahan Juli lalu.