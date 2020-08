Ledakan di Lebanon, Hussein El Dor: Kami Selamat, Mohon Doanya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, Selasa (4/8/2020).

Ledakan yang berlokasi di kawasan pelabuhan itu mengguncangkan seluruh ibu kota.

Ledakan menghancurkan bangunan dan menebarkan kepanikan di warg.

eLedakan ini juga menyebabkan setidaknya 78 orang meninggal dan lebih dari 4.000 lainnya luka-luka.

Pemain PSM Makassar asal Lebanon, Hussein El Dor menyampaikan bahwa dirinya selamat dari musibah ini.

Dalam pesannya ke Media Officer PSM, Sulaiman Abd Karim, Husseinemgatakan Ia sangat dekat dengan

"Hi Alhamdulillah. We all are safe. We were so close at that time, and only God knows how we got back home. (Hi Alhamdulillah. Kami semua aman

Kami sangat dekat pada saat itu, dan hanya Tuhan yang tahu bagaimana kami bisa kembali ke rumah)," kata Hussein kepada Sule.

Hussein juga mengatakan bagaiman hancurnya Kota Beirut akibat ledakan itu.

Ia berharap seluruh orang mendokan Kota Beorut dan warganya, khususnya yang menjadi korban.

"So devastating, unbelieveable, thank you big, we only need your prayers (Sangat hancur, sulit dipercaya. Terima kasih banyak, kami hanya butuh doa kalian," kata Hussein.

Hussein El Dor merupakan bek asing PSM yang didatangkan awal musim ini.

Meski Ia merupakan pemain kelahiran Pantai Gading, namun di usia lima tahun Ia pindah ke Lebanon. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam