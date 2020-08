Trending Google, Penampilan Terbaru Adele Disorot, Perhatikan Baju dan Wajahnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis harus selalu siap dengan komentar masyarakat, termasuk soal Penampilan.

Hal inilah yang sedang dialami Penyanyi papan atas dunia, Adele. Masyarakat sedang ramai mengomentari soal penampilan terbaru yang dinilai tak biasa.

Penyanyi lagu When We Were Young itu mengejutkan penggemar saat dirinya unggah Foto menyemangati penganyi Beyonce.

Terlihat dirinya berfoto di depan sebuah televisi berukuran besar yang terletak di atas perapian marmer, yang menunjukkan visual album.

Dalam unggahannya, Adele menulis pesan bagi Beyonce.

"Terima kasih Queen untuk selalu membuat kami merasa begitu dicintai lewat karya senimu," tulis Adele.

Sebagai penggemar berat, Adele bahkan mengenakan busana bermotif sama dengan yang dipakai Beyonce di video clip, yakni atasan bermotif bulan sabit.

Penampilan Adele di unggahan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet.

Ada yang tidak suka, tetapi banyak yang membelanya.

"Mengapa kalian semua marah tentang penampilan dia, biarkan dia merasa cantik," tulis akun @astridruckels.