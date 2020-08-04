Live Event Tribun Timur

LIVE Hebohnya Bincang Bola bersama Suporter Wanita PSM Makassar

LIVE Hebohnya Bincang Bola bersama Suporter Wanita PSM Makassar, RINDU YANG TAK TERTAHANKAN LAGI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seri #10 Bincang Bola Tribun Timur:
Rindu PSM di Mata Suporter Wanita

Narasumber:
- Farah Annisa
- drg Muliawaty
- Fitri Achmad

Host:
Fahrizal Syam

Tags
suporter PSM Makassar
wanita
Live Event Tribun Timur
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Penulis: Alfian
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur
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