Live Event Tribun Timur
LIVE Hebohnya Bincang Bola bersama Suporter Wanita PSM Makassar
LIVE Hebohnya Bincang Bola bersama Suporter Wanita PSM Makassar, RINDU YANG TAK TERTAHANKAN LAGI
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seri #10 Bincang Bola Tribun Timur:
Rindu PSM di Mata Suporter Wanita
Narasumber:
- Farah Annisa
- drg Muliawaty
- Fitri Achmad
Host:
Fahrizal Syam
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Penulis: Alfian
Editor: Mansur AM
Sumber: Tribun Timur