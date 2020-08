Lirik dan Fakta Lagu Terbaru Yura Yunita 'Hoolala', Gandeng Dipha Barus hingga Bicara Soal Insecure

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi dan pencipta lagu Yura Yunita baru saja melepas singel terbaru bertajuk "Hoolala".

Ini adalah lagu pertama Yura yang dirilis di tahun 2020, setelah album keduanya " Merakit" diluncurkan pada 2019.

Berikut tiga fakta menarik lagu Hoolala;

1. Merayakan ketidaksempurnaan

Dalam jumpa pers virtual pada Senin (3/8/2020), Yura mengatakan lagu ini merupakan ungkapan mensyukuri ketidaksempurnaan yang dirasakan khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini.

"Lagu ini menurut gue ceritanya mewakili banyak perasaan dan teman-teman yang ada. Hoolala itu artinya to save jadi mudah-mudahan lagu ini bisa save you from your insecurity, save you from negativity," tutur Yura.Lagu ini menjadi pengingat bagi Yura untuk mengatasi rasa insecure yang kerap dirasakan.

Hoolala merupakan bahasa Hawaii yang bila diartikan ke bahasa Indonesia menjadi kata melindungi.

Yura berharap, Hoolala bisa melindungi siapapun yang mendengarnya dari rasa insecure.

2. Gandeng Dipha Barus

Yura Yunita menggandeng disjoki (DJ) Dipha Barus dalam penggarapan lagu "Hoolala".

Yura mengakui ingin berkolaborasi dengan Dipha sejak 2018 lalu. Namun karena jadwal masing-masing sangat padat, rencana itu baru kembali dicetuskan pada awal 2020.

Dalam pertemuan itu,Yura dan Dipha mulai mengulik lagu-lagu dengan referensi musik yang sama-sama mereka senangi, hingga terciptalah "Hoolala".

Menurut Yura, meski memiliki warna musik yang berbeda, mereka bisa memasukkan karakter masing-masing pada lagu tersebut.

"Kami bikin lagu ini gue tetap jadi diri gue sendiri, Dipha juga tetap jadi diri dia sendiri. Dia juga ngerasa kayaknya gue belum pernah bikin lagu yang warnanya seperti ini, jadi masing-masing saling mengeluarkan karakter kami," sambungnya.

3. Belajar rekaman suara tanpa produser

Lagu "Hoolala" juga membuat Yura belajar merekam suara tanpa bantuan produser musik.

Awalnya Yura dan Dipha ingin melanjutkan proyek musik mereka yang telah dimulai sejak awal tahun 2020 lalu. Namun mereka terhadang pandemi.

"Aku benar-benar cari gimana merekam vokal yang proper, gimana caranya pasang aplikasi sendiri di laptop, aku telepon semua teman-teman yang memang produser dan ternyata bisa," tambahnya.

Bahkan, Yura juga membeli mikrofon khusus dan membuat ruangan di rumahnya kedap suara dengan kain selimut empat lapis.

"Akhirnya beli mic khusus juga, terus pakai empat selimut kanan kiri belakang sama atas supaya benar-benar.. karena di rumah gue enggak ada studio dan peredam," tutur Yura.

"Jadi perdana pakai selimut ini jadi ngerasa di masa seperti ini enggak ada yang enggak mungkin," lanjutnya.

Lirik lagu

Sometimes you feel insecure, insecure about yourself

Sometimes you feel not enough, not enough about yourself

Baby, hold my hands

Ain't nobody's perfect

It's okay to make mistakes, oooo

Baby, don't you try

To be somebody else's

Coz you gotta move in to let go

You betta be bold and strong enough

You betta be tough and brave it out

You betta be good, you betta be good, yeah yeah

You betta be bold and strong enough

You betta be tough and brave it out

You betta be good, you betta be good, yeah yeah

Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala Hoolala

Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala Hoolala

Sometimes you feel vulnerable, unsecured by yourself - worth

Sometimes you feel not enough, not enough about yourself, but please

Baby, hold my hands

Ain't nobody's perfect

It's okay to make mistakes, oooo

Baby, don't you try

To be somebody else's

Coz you gotta move in to let go

You betta be bold and strong enough

You betta be tough and brave it out

You betta be good, you betta be good, yeah yeah

You betta be bold and strong enough

You betta be tough and brave it out

You betta be good, you betta be good, yeah yeah

Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala Hoolala

Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala Hoolala

I'm on my way to make me brave

On a mission to make it stay

I'm on my way to make me brave

I gotta let 'em know

It ain't always 'bout a heartbreak

It ain't always 'bout a heartbreak

Kill 'em with kindness

Kill 'em with kindness

Kill 'em with kindness

Kill 'em with kindness

Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala Hoolala

Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala yeah

Hoola Hoolala Hoolala

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tiga Fakta Menarik Lagu Baru Yura Yunita, Hoolala"