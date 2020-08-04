FOTO: PT GMTD Tbk Perkenalkan Cluster Bouvardia Estate

Tiga jenis type ditawarkan tipe ukuran, 30/55m², 33/60m² dan tipe 43/75m dengan tiga macam varian warna.

FOTO: PT GMTD Tbk Perkenalkan Cluster Bouvardia Estate - pt-gm4dw.jpg
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
PT GMTD Tbk memperkenalkan Bouvardia Estate yang akan dibangun di kawasan Green River View (GRV), Selasa (4/8).
FOTO: PT GMTD Tbk Perkenalkan Cluster Bouvardia Estate - pt-gmtd-tbk3wws.jpg
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
PT GMTD Tbk memperkenalkan Bouvardia Estate yang akan dibangun di kawasan Green River View (GRV), Selasa (4/8).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - PT GMTD Tbk memperkenalkan Bouvardia Estate yang akan dibangun di kawasan Green River View (GRV), Selasa (4/8).

Tiga jenis type ditawarkan tipe ukuran, 30/55m², 33/60m² dan tipe 43/75m dengan tiga macam varian warna.

Tags
GMTD Makassar
Cluster Bouvardia Estate
Tanjung Bunga
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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