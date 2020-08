Dulu Ngetop & Terkenal, Artis Cantik ini Depresi dan Sekarang Jadi Gelandangan

TRIBUN-TIMUR.COM - Duka tak berkesudahan menimbulkan depresi hingga merenggut nyawa dara cantik mantan artis populer asal Thailand, Tai Manusanan Pandee.

Dikutip dari Asia One, pada 24 Juli 2020 lalu, seorang gadis bernama Tai Manusanan Pandee (33) ditemukan meninggal oleh seorang kerabat yang sudah berusia 81 tahun.

Pandee sendiri merupakan mantan selebritis yang dulu amat populer di Thailand.

Potret Tai Manusanan Pandee dulu dan sekarang (Asia One)

Tiga belas tahun yang lalu, tepatnya ketika usia Pandee masih berbilang 20 tahunan, ia amat bersinar.

Namanya populer dan dikenal banyak orang.

Pandee adalah artis muda berbakat yang ketika itu mendapat banyak sorotan.

Ia berakting dalam banyak acara televisi, iklan, dan film.

Dua yang paling populer adalah sinema berjudul Noodle Boxer dan See How They Run.

Pandee juga pandai bernyanyi dan suara merdunya telah dikenal di kancah hiburan Bangkok.

Namun kehidupan Pandee berubah total setelah ia mengalami insiden kecelakaan.

