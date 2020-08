Lirik Lagu Terbaru Agnez Mo 'Fuckin Boyfriend', Masuk Daftar Trending YouTube

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Siapa yang tak mengenal sosoknya?

Agnes Monika yang kini bertransformasi menjadi Agnez Mo.

Sukses berkarier di luar negeri, kini ia kembali merilis lagu terbaru pada akhir Juli lalu.

Lagunya pun mendulang kesuksesan dan mencapai tangga trending.

Bahkan, sempat jadi trending topic tagar #AGNEZMO.

Untuk diketahui, lagu terbaru Agnez Mo yang dirilis Jumat 31 Juli 2020 dengan judul Fuckin' Boyfriend langsung masuk jajaran trending YouTube.

Dilansir dari tribunkaltim.co, pada 1 Agustus 2020, tagar #AGNEZMO jadi trending topic Twitter, berikut MV, lirik, dan terjemahan lagu terbaru Agnez Mo, Fuckin Boyfriend.

Sementara itu, lirik lagu Fuckin Boyfriend - Agnez Mo menceritakan tentang ungkapan cinta kepada orang yang disukai.

Langsung saja, berikut lirik lagu Fuckin Boyfriend - Agnez Mo lengkap dengan terjemahan Indonesia.

Lagu Fuckin Boyfriend populer dibawakan oleh penyanyi Agnez Mo .

Berikut beri lirik lagu Fuckin Boyfriend dari Agnez Mo lengkap dengan terjemahan Bahasa Indonesia :

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend?

Would you rather be my

Would you be my fuckin’ boyfriend?

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend?

Fuckin', fuckin’, fuckin', fuckin', fuckin'

How come every time you take me out you never take no photos?

I been being patient, but it's like you're movin' slo-mo

You say I'm your favorite, but you keep me on the low though

Find a loner, I’m the loner

I ain’t tryna rush ya, I'm just tryna make it clearer

That whenever you’re ready, baby, I'ma be right here

I understand that right now you on your solo

I wanna know now, I just gotta know

Found out all the money, all the cars

Livin' life like a superstar

It don't mean a thing without you here

I wanna know, wanna know

What’s downing with ya?

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend?

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend?

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend?

Fuckin', fuckin', fuckin', fuckin', fuckin' boyfriend

Be my fuckin' boyfriend

Be my, be my, be my fuckin' boyfriend

Be my fuckin' boyfriend

Be my, be my, be my, be my, be my fuckin' boyfriend

Drim, Drimmer, you've got keys to my Beamer

I can't lie, boy, I need you on my team

But man, don't worry if they come on me

I got my fuckin', fuckin', fuckin', fuckin', fuckin'

I ain't tryna rush ya, I'm just tryna make it clearer

That whenever you're ready, baby, I'ma be right here

I understand that right now you on your solo

I wanna know now, I just gotta know

Found out all the money, all the cars (All the cars)

Livin' life like a superstar (Livin' life)

It don't mean a thing without you here (Superstar)

I wanna know, wanna know

What's downing with ya?

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend? (Baby, tell me, would you?)

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend? (Ooh, tell me, would you?)

Would you rather be my

Would you be my fuckin' boyfriend? (Yeah, yeah, tell me, would you?)

Fuckin', fuckin', fuckin', fuckin', fuckin' boyfriend

Be my fuckin' boyfriend

Be my fuckin' boyfriend

Be my fuckin' boyfriend

Be my fuckin' boyfriend, yeah

Fuckin', fuckin', fuckin', fuckin', fuckin' boyfriend

Berikut Terjemahan Bahasa Indonesia

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku?

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku?

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku?

Sialan, sialan, sialan, sialan, sialan

Kenapa setiap kali Kamu membawa Aku keluar, Kamu tidak pernah mengambil foto?

Aku telah bersabar, tapi itu seperti Kamu akan pindah rumah

Kau bilang aku favoritmu, tapi tetap membuatku rendah

Temukan penyendiri, Aku penyendiri

Aku tidak akan mencoba, Aku hanya mencoba membuatnya lebih jelas

Bahwa kapan pun Kamu siap, Sayang, Aku ada di sini

Aku mengerti bahwa sekarang Kamu sendirian

Aku ingin tahu sekarang, Aku hanya harus tahu

Menemukan semua uang, semua mobil

Kehidupan Livin seperti superstar

Itu tidak berarti apa-apa tanpamu di sini

Aku ingin tahu, ingin tahu

Ada apa denganmu?

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku?

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku?

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku?

Pacar sialan, sialan, sialan, sialan, sialan

Jadilah pacar sialanku

Jadilah milikku, jadilah milikku, jadilah kekasihku

Jadilah pacar sialanku

Jadilah aku, jadilah aku, jadilah aku, jadilah aku, jadilah kekasihku

Drim, Drimmer, Kamu punya kunci untuk Beamer Aku

Aku tidak bisa berbohong, nak, aku membutuhkanmu di timku

Tapi bung, jangan khawatir jika mereka mendatangiku

Aku punya sialan, sialan, sialan, sialan, sialan

Aku tidak mencoba terburu-buru, Aku hanya mencoba membuatnya lebih jelas

Bahwa kapan pun kau siap, Sayang, aku ada di sini

Aku mengerti bahwa sekarang Kamu sendirian

Aku ingin tahu sekarang, Aku hanya harus tahu

Menemukan semua uang, semua mobil (Semua mobil)

Kehidupan Livin seperti superstar (hidup Livin)

Itu tidak berarti apa-apa tanpamu di sini (Superstar)

Aku ingin tahu, ingin tahu

Ada apa denganmu?

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku? (Sayang, katakan padaku, maukah Kamu?)

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku? (Ooh, katakan padaku, maukah Kamu?)

Apakah kamu lebih suka menjadi milikku

Apakah Kamu akan menjadi pacar sialan Aku? (Ya, ya, katakan padaku, kan?)

Pacar sialan, sialan, sialan, sialan, sialan

Jadilah pacar sialanku

Jadilah pacar sialanku

Jadilah pacar sialanku

Jadilah pacarku, ya

Pacar sialan, sialan, sialan, sialan, sialan (*)

