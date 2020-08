Jusuf Kalla dan Menperin Lepas Ekspor 33 Garbarata Buatan Bukaka ke Thailand

TRIBUN-TIMUR.COM - PT Bukaka Teknik Utama Tbk melakukan pengapalan ekspor garbarata ke Bandara Don Mueang, Thailand yang dilaksanakan di Kawasan Industri Bukaka, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2020).

Garbarata merupakan salah satu produk unggulan ekspor Bukaka dengan tujuan utama antara lain Jepang, India dan Thailand.

Bukaka menjadi satu-satunya produsen garbarata di Indonesia dan termasuk lima produsen terbesar garbarata dunia.

Saat ini, seluruh boarding bridge bandara yang berada di bawah supervisi PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II merupakan hasil produksi Bukaka.

“Bukaka telah memproduksi 904 unit garbarata, dan pelepasan ekspor kali ini merupakan bagian dari kontrak 33 unit garbarata dengan M-Solutions Co., Ltd. - Airport of Thailand yang telah dilakukan pada tahun 2019,” papar Agus dalam keterangan pers, Senin (3/8/2020).

Turut mendampingi Menperin dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier.

Selain itu, dihadiri oleh Pendiri PT Bukaka Teknik Utama Tbk Jusuf Kalla, Komisaris PT Bukaka Teknik Utama Tbk Solihin Jusuf Kalla, Presiden Direktur PT Bukaka Teknik Utama Tbk Irsal Kamaruddin, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi.

Menperin mengapresiasi Bukaka atas capaian dalam menghasilkan produk yang dapat dimininati pasar global.

"Bukaka adalah ‘wajah dari Indonesia’ yang telah membuktikan produk garbarata yang dihasilkan oleh anak bangsa mampu bersaing secara global baik dari sisi kualitas, biaya, maupun waktu delivery.”

Ekspor Bukaka ke Thailand itu juga didukung Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesai (LPEI).

Indonesia Eximbank yang memfasilitasi pembiayaan ekspor 33 unit garbarata Bukaka ke Thailand tersebut senilai US$7,5 juta atau sekitar Rp105 miliar.

LPEI telah mendukung Bukaka sejak 2014, baik dari sisi pembiayaan maupun penjaminan. Fasilitas yang telah diberikan LPEI mencapai sebesar Rp2,26 triliun.

Bukaka merupakan perusahaan konstruksi yang menghasilkan garbarata, jembatan, dan infrastruktur lain penunjang pertambangan.

Bukaka dinilai mampu berkontribusi di banyak sektor, seperti otomotif, alat dan mesin pertanian (alsintan), energi, ketenagalistrikan, konstruksi serta infrastruktur.