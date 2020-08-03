FOTO: Pelantikan Asrar Marlang Sebagai Sekretaris KPU Makassar

Seperti diketahui, mantan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Sulsel itu menjabat sebagai Plh Sekretaris KPU

FOTO: Pelantikan Asrar Marlang Sebagai Sekretaris KPU Makassar - sekretaris-kpu-sulaw34d.jpg
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Adnan Tahir melantik Asrar Marlang sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar definitif di kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin (382020).
FOTO: Pelantikan Asrar Marlang Sebagai Sekretaris KPU Makassar - sekretaris-k35dwe.jpg
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Adnan Tahir melantik Asrar Marlang sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar definitif di kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin (382020).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Adnan Tahir melantik Asrar Marlang sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar definitif di kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin (3/8/2020).

Seperti diketahui, mantan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Sulsel itu menjabat sebagai Plh Sekretaris KPU Makassar sejak akhir April tahun lalu.

Tags
Asrar Marlang
KPU Makassar
Sekretaris KPU Makassar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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