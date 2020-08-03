FOTO: Pelantikan Asrar Marlang Sebagai Sekretaris KPU Makassar
Seperti diketahui, mantan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Sulsel itu menjabat sebagai Plh Sekretaris KPU
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Adnan Tahir melantik Asrar Marlang sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar definitif di kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin (382020).
TRIBUN TIMUR/M ABDIWAN
Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Adnan Tahir melantik Asrar Marlang sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar definitif di kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin (382020).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Sekretaris KPU Sulawesi Selatan Adnan Tahir melantik Asrar Marlang sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar definitif di kantor KPU Sulsel, jalan AP Pettarani Makassar, Senin (3/8/2020).
Seperti diketahui, mantan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas KPU Sulsel itu menjabat sebagai Plh Sekretaris KPU Makassar sejak akhir April tahun lalu.
Berita Populer
|Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Senin 3 Agustus 2020: Leo, Sagitarius, Gemini, Pisces hingga Taurus
|Curhat Mahasiswa Unhas Viral, Pergi Lomba Tak Dibiayai, Foto dan Medali Malah Diminta saat Juara
|Kisah Rudy Ramli Diungkap Dahlan Iskan, Kehilangan Bank Bali hingga Istri 'Direbut' Djoko Tjandra
|Ramalan Zodiak Hari Ini Senin 3 Agustus 2020: Cancer, Libra, Capricorn, Gemini hingga Aquarius
|Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Covid-19 Kini Dalam Masalah Besar Bersama Anji, Simak Fakta-faktanya
Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur