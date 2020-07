Four Points by Sheraton Makassar - IMB Juga Gelar Penyembelihan Hewan Kurban

Manajemen Four Points by Sheraton Makassar kembali menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah, Jumat (3172020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Manajemen Four Points by Sheraton Makassar kembali menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah, Jumat (31/7/2020).

Penyembelihan hewan kurban kali ini bersama dengan keluarga besar dari Andi Idris Manggabarani (IMB) selaku pemilik hotel jaringan Marriott International Chain Group.

"Hasil pemotongan kurban kami bagikan kepada karyawan Four Points by Sheraton Makassar," kata General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana pada Tribun Timur, Jumat (31/7/2020).

Selain karyawan, warga sekitar hotel juga mendapatkan daging kurban dari manajemen.

Bagi I Gede, momen berbagi ini dapat memberikan keceriaan untuk semua yang merayakan.

"Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, semoga semuanya merasakan kebagian di hari yang sangat spesial ini," harapnya.

Ia juga berharap, meski masih dalam situasi pandemi covid-19, namun umat muslim harus tetap berbahagia di hari raya kurban ini.

"Semoga semuanya cepat berlalu, dan semua kembali membaik, khususnya sektor hotel kembali menggeliat," tutupnya. (*)

