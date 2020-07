TRIBUN-TIMUR.COM - viral Gilang Bungkus: Korban Disuruh Telanjang, Dilakban, Dibungkus Kain Jarik, Ending Diajak Ginian

Satu per satu korban Gilang Predator 'Fetish Kain Jarik' atau disebut netizen Gilang bungkus, buka suara.

Hal tersebut setelah pemilik akun Twitter @m_fikris memposting Thread soal Gilang.

Dalam cuitannya, pemilik akun Twitter @m_fikris menjelaskan pria yang mengaku mahasiswa, bernama Gilang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya.

Tidak dengan sentuhan langsung, tetapi melalui foto dan video.

Pemilik akun Twitter @m_fikris diminta untuk membungkus dirinya memakai kain jarik.

Setelah itu, Gilang meminta agar dikirimi foto dan video saat @m_fikris sudah dalam keadaan terbungkus.

Awalnya, @m_fikris tidak menyadari hal tersebut ternyata demi kepuasaan seksual Gilang.

Pasalnya, Gilang mengaku hal tersebut guna kepentingan riset.

"Predator "Fetish Kain Jarik" Berkedok Riset Akdemik dari Mahasiswa PTN di SBY

A Thread," tulisnya, Rabu (29/7/2020).

Setelah postingan pemilik akun Twitter @m_fikris viral, satu persatu korban buka suara.

Salah satunya pemilik akun @kingbangtal. Pemilik akun ini mengaku user akun @poocariswit.

"halo, aku user @poocariswit yang akan speak up tentang sexual harassment ini. aku juga salah satu korban dari pelecehan ini. sebelumnya barusan udah speak up di akun @poocariswit

namun akun dinonaktifin takut kl lupa nge take down identitas dan aku ngga mau identitas kebuka," tulisnya.

Pemilik akun @kingbangtal mengatakan Gilang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya.

Beda dengan pemilik akun Twitter @m_fikris yang dilecehkan secara virtual, pemilik akun @kingbangtal dilecehkan secara fisik.

"oh iya gais, ngga sama kyk user @m_fikris ya yang secara virtual. aku bener-bner dia sendiri yang ngelakuin ke aku. pas itu jaman mau masuk abis libur semester sebulan dari kampus," tulisnya.

Bedanya lagi, pemilik akun @kingbangtal disuruh telanjang. Setelah itu dilakban. Lalu dibungkus dengan kain jarik.

"Pertama, dia suruh aku naked dulu. goblok bgt aku percaya sm dia. aku se posthink itu karena aku yakinin diri aku sendiri yang sangat senang membantu orang ini, tapi malah disalah gunain. ini sama pol yg dia lakuin ke aku cuma bedanya aku naked dulu (emoji menangis)," lanjutnya.

Saat dalam posisi terbungkus, Gilang mulai meraba-raba pemilik akun @kingbangtal.

Gilang juga bertanya "dek, kamu bisex ya?"

"disitu karena mulut ditutup dan gabole gerak, aku gabisa jawab dong. takut makin di apa-apain. tapi dia cuma bolehin aku nuduk sama geleng aja. aku geleng dong orang aku Normal," tulis pemilik akun @kingbangtal.

Gilang terus bertanya hal yang sama.

Karena merasa takut Gilang bakal melakukan hal aneh padanya, pemilik akun @kingbangtal terpaksa mengatakan iya.

"disitu dia masih ngepush aku, ngeyakinin kalau jawaban aku bener-bener iya. sampe karena keadaan tetep dibungkus, dan dia tanya-tanya sambil belai-belai. sambil aku nangis aku juga sesak dong ditengah-tengah kejadian,"

Singkat cerita, karena sudah merasa kejang dan sesak, pemilik akun @kingbangtal berhasil melepas ikatannya. Termasuk kain jarik yang membungkus badannya.

"AND THEN aku berhasil ngelepas semuanya sendirian, dia cuma bengong maybe. karena ikatan dia, trus lakban dia itu kuat bgt. dan karena aku agak beda sm yg lain krna yang lain masih pake baju. disitu aku dalam keadaan yg bener-bener naked dong. kainnya pun udah gatau kemana"

Malangnya, usai ikatan dan kain pembungkusnya terlepas, Gilang justru makin menjadi-jadi.

Gilang malah kembali melakukan pelecehan seksual kepada pemilik akun @kingbangtal.

Berikut postingan lengkap pemilik akun @kingbangtal: