Kumpulan Ucapan dan Gambar Selamat Hari Raya Idul Adha 2020, Cocok Status WA, Facebook, IG & Twitter

TRIBUN-TIMUR.COM - Umat Muslim akan merayakan hari Idul Adha 1441 H pada Jumat (31/7/2020).

Biasanya sejumlah umat akan memberikan ucapan selamat raya Idul Adha 2020.

Maka dari itu, tribuntimur.com merekomenasikan ucapan dan gambar selamat hari raya Idul Adha 2020.

Ucapan yang bisa dijadikan Status WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun Twitter.

Kamu juga bisa mengirimkannya untuk keluarga, kerabat, atau sahabat.

Diketahui, Idul Adha akan jatuh pada Jumat (31/7/2020).

• BACA Doa Buka Puasa Arafah 9 Dzulhijjah sebelum Idul Adha 2020 / 1441 H, Cek Keutamaannya

Dirangkum Tribunnews dari wishesmsg.com, Times of India, dan Freepik, inilah kumpulan ucapan serta gambar selamat Idul Adha 2020:

1. Eid Ul Adha to you and your family! May Allah accept you sacrifice and bless you with His mercy.

(Selamat hari raya Idul Adha untukmu dan keluarga! Semoga Allah menerima kurban dan memberkahimu dengan pengampunan-Nya.)

2. May the eternal peace from heaven embrace your life on this Eid Ul Adha and fill it with uncountable blessings!