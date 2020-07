Kumpulan Gambar Ucapan Selamat Idul Adha Dalam Bahasa Inggris & Arti, Kirim WhatsApp (WA) Sekarang 

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut kumpulan gambar dan ucapan Idul Adha 2020 lengkap beserta animasi untuk status di Whatsapp (WA).

Seperti diketahui, Idul Adha 2020 akan jatuh pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 besok.

Untuk menyemarakkan Idul Adha 2020 kali ini, kamu bisa berkirim gambar dan ucapan selamat Idul Adha melalui Whatsapp (WA).

Atau bisa juga menggunakan animasi ucapan Idul Adha untuk status di instagram dan Whatsapp (WA).

Dirangkum SURYA.co.id, berikut kumpulan gambar dan ucapan Idul Adha lengkap beserta foto dan video untuk status di Whatsapp (WA).

1. Kata-kata ucapan Idul Adha

Dilansir dari Tribunnews dalam artikel '35 Ucapan Selamat Idul Adha 1441 H/2020, Cocok untuk Status WhatsApp, Facebook, hingga IG', berikut rangkumannya:

- Having a friend like you is the biggest blessing of life. On this day, I wish you and your family a blissfully awesome Eid ul Adha Mubarak!

(Memiliki teman seperti Anda adalah berkat terbesar dalam hidup. Pada hari ini, saya ucapkan selamat Idul Adha Mubarak bagi Anda dan keluarga Anda!)

- May the holy occasion of Eid ul Adha give you all the time you need to rejoice and to celebrate Allah’s magnificence in your life. Eid ul Adha Mubarak!