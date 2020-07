Ulasan Sri Yunianti Soal Kesulitan UMKM di Tengah Corona

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dir IKM Pangan Barang dari Kayu dan Furnitur, Sri Yunianti mengulas bagaimana kesulitan UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan saat menjadi pembicara di Webinar gelaran PT Bank Negara Indonesia (BNI), Rabu (29/7/2020) pukul 15.00-17.00 Wita

"Kalau lihat data, UMKM itu ada 60 juta lebih di Indonesia yah. Selama pandemi ini kami juga mengumpulkan data dari 34 provinsi. Kalau kita melihat masalah umumnya yang dihadapi oleh para pelaku UKM itu ialah permintaan pasar menurun. Ini sudah dirasakan dan emang ada penurunan 50 persen sampai 90 persen, jadi ini cukup beragam," katanya.

Kemudian persediaan bahan baku ini, pada saat awal pandemi itu agak kesulitan terutama pada bahan baku yang import termasuk gula, ada bawang putih dan sebagainya.

"Dengan permintaan yang menurun, kapasitas produksi tentunya juga berdampak menurun ini berkisar 50-70 persen bahkan ada yang berhenti, meskipun berhentinya sementara," ujarnya.

Kemudian, kata Sri, gaji pegawai dan tentunya modal semuanya mempenyaruhi ekspo dari UMKM tersebut.

"Dengan adanya kebijakan bahwa masyarakat itu harus ada pembatasan sosial dan sebagainya. Salah satu peluang adalah untuk penjualan maupun pembelian secara online. Ini cukup menarik dan meningkat, berdasarkan data 5-10 kali itu penjualan online itu meningkat dibandingkan sebelum masa pandemi ini," bebernya.

Bagaimana seharusnya UMKM ini menghadapi new normal ini, menurut Sri, harus siap welcome to the new normal.

"Tentunya harapan kita UMKM ini tetap fight terhadap kondisi dan beranggapan bahwa ini akan terjadi perubahan dari sisi bagaimana orang membeli barang dan harus ada kemampuan adaptasi bisnis dengan kondisi saat ini," tukasnya.

Sri menyebutkan beberapa contoh UMKM yang adaptif dan inovatif yang harus dilihat. Dimana harus inovatif dan kreatif jadi kalau kita lihat saat ini, bisnis makanan yang menjual produk siap saji dapat meningkatkan penjualannya secara online.

"Banyak peluang bisnis bisa dikembangkan, misalnya penjualan kopi, fesyen, cake dan lainnya bisa take a way. Ini adalah inovasi dan kriasi dari UMKM dengan melihat peluang bisnis atau pasar yang sekarang cukup populer di masyarakat," imbuhnya.

"Ini beberapa peluang usaha yang melihat perubahan cara konsumsi masyarakat," lanjutnya.

Selanjutnya, optimalisasi pemasaran langsung melalui platform online. Ini juga bagus, dimana konsumen dan produsen bertemu langsung lewat platform online, tentunya hal ini bisa memutus rantai pasar yang di situ ada cost dan bisa mendapatkan produk yang murah.

"Kami di kementerian perindustrian memiliki dana pengembangan UMKM yang dikucurkan ke 34 provinsi. Jadi ini dilakukan pelatihan di Pemda Provinsi. Ini tercatat ada 27 Juli dan lebih 2.000 peserta. Jadi yang paling banyak adalah yang membuat masker, kemudian minuman herbal, kemudian makanan, handsanitizer, APD dan lain-lain dan APD diberikan kepada RS yang membutuhkan termasuk masker," pungkasnya.