HEADLINE TRIBUN TIMUR Emas Semakin Berkilau Tembus 1 Juta/Gram, Cek Juga Corona Teror Kantor & RS

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga emas tembus Rp 1 juta per gram pada Selasa (28/7/2020).

Apa yang harus dilakukan?

Tema ini salah satu bahasa utama halaman depan (headline) Harian Tribun Timur Makassar, Rabu (29/7/2020) hari ini.

Cek juga bahaya Virus Corona belum kendor.

Di Jakarta, klaster perkantoran muncul.

Di Makassar, kabar heboh dari RS Gigi yang pegawai dan tenaga kesehatan terpapar Covid-19.

Ulasan PT Pegadaian

Manajer Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil VI Makassar, Muh Idris Mappakaya Syar memberikan ulasan tentang harga emas yang menguat tajam hingga tembus Rp 1 juta lebih per gram nya.

"Harga emas di pasar spot global per 28 Juli 2020 sempat menembus level 1.981 per troy once sebelum akhrinya ditutup di level 1.930 per troy once. di dalam negeri sendiri harga jual emas antam sudah mencapai Rp1.013.000 per gram, bahkan PT ANTAM Makassar menjual dengan harga Rp 1.026.000 per gram. Sementara untuk harga tabungan emas Pegadaian berkisar Rp 958.000 per gram," katanya pada Tribun Timur, Selasa (28/7/2020).

Ia menyebutkan, ada beberapa hal yang memicu naiknya harga emas, yang pertama adalah ancaman resesi global yang diprediksi IMF bahwa tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia akan terkontraksi hingga negatif -4,9 persen.