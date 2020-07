Film Aksi, Ini Sinopsis Film G.I Joe: The Rise of Cobra, Bioskop Trans TV Malam Ini, Link Streaming

Dibintangi Channing Tatum, Ini Sinopsis Film G.I Joe: The Rise of Cobra, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Malam ini Bioskop Trans TV akan menghadirkan film andalan dan seru.

Yakni sebuah film berjudul G.I Joe: The Rise of Cobra

Sinopsis Film G.I Joe: The Rise of Cobra bisa kamu baca di artikel ini sebelum menonton filmnya yang akan diputar di bioskop Trans TV, malam ini.

Selain sinopsis Film GI Joe The Rise of Cobra, dalam artikel ini juga berisi Link live streaming film G.I Joe: The Rise of Cobra yang akan tayang pada pukul 01.00 WIB.

Film G.I. Joe: The Rise of Cobra adalah film sains fiksi militer yang dirilis Amerika Serikat pada 2009. Film G.I. Joe: The Rise of Cobra terinspirasi dari tokoh mainan ciptaan Hasbro yang diangkat dari komik G.I. Joe: A Real American Hero.

Film ini disutradarai oleh Stephen Sommers dan diproduseri oleh Lorenzo di Bonaventura, Brian Goldner, dan Bob Ducsay.

Daftar Pemain G.I. Joe: The Rise of Cobra

Channing Tatum sebagai Conrad S. Hauser / Duke