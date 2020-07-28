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VIDEO: Musda X Golkar Sulsel Ditunda
Plt DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid menginformasikan, Musyawarah Daerah X Golkar Sulsel ditunda
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan (Plt DPD I Golkar Sulsel) Nurdin Halid menginformasikan, Musyawarah Daerah X Golkar Sulsel ditunda dalam jumpa pers di Kantor DPD I Golkar Sulsel Jl Amanagappa Makassar, Jumat (24/7/2020).
Alasan Musda X Golkar Sulsel ditunda karena belum mendapat izin dari pihak kepolisian terkait larangan berkumpul dimasa pandemi. tribun timur/muhammad abdiwan
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Suryana Anas