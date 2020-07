VIDEO: Berhubungan Intim dengan Siswanya, Seorang Guru Ditangkap Polisi

TRIBUN-TIMUR.COM- Polisi menangkap Kimberly Charles (27), mantan guru SMA Forest Hill, Amerika Serikat.



Dia ditangkap karena dilaporkan berhubungan seks dengan muridnya yang masih berusia 17 tahun pada 2018 silam.



Kimberly dulunya adalah guru yang mengajar para siswa imigran.



Detektif kemudian menemukan bukti dia telah berhubungan seks dengan seorang siswa senior berusia 17 tahun.



West Palm Beach mulai melakukan penyelidikan pada Mei 2019, setelah seorang karyawan sekolah melaporkan siswa tersebut membelai kepala Charles di pangkuannya saat di laboratorium sekolah.



Dilansir dari The Palm Beach Post pada Jumat (24/7/2020), kakak siswa tersebut kemudian mengungkap ke para detektif, bahwa sejoli itu telah berhubungan seks di rumah pada Desember 2018.



Saat diinterogasi polisi, siswa tersebut awalnya menyangkal hubungannya dengan Charles.



Namun ia kemudian mengaku telah "berkencan" dan terlibat dalam hubungan seksual, demikian laporan polisi yang dikutip The Palm Beach Post.



Lalu pada Desember 2019 polisi menyimpulkan telah memiliki cukup bukti untuk menangkap Charles.



Ia dijerat dengan tiga dakwaan atas hubungan seksual yang melanggar hukum dengan seorang anak di bawah umur, dan satu tuduhan atas tindakan tidak senonoh.



Charles yang tinggal di West Palm Beach ditangkap pada Kamis (23/7/2020), dan dibebaskan hari itu juga dengan jaminan.



Namun dia enggan memberi komentar pada Jumat (24/7/2020) saat dimintai keterangan The Palm Beach Post.



Catatan dari sekolah menunjukkan dia tidak lagi dipekerjakan di sana.



Kemudian seorang petugas di distrik tempat tinggalnya mengatakan, Charles telah dipecat sekolahnya pada Juni 2019.

