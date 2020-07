Tekan Angka Stunting, BKKBN Sulsel Gencarkan Sosialisasi 1000 HPK

TRIBUN-TIMUR.COM, PANGKEP - Untuk menekan angka stunting di Sulawesi Selatan, Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan gencar melakukan sosialisasi dan promosi Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Hal ini guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perencanaan keluarga dan pola asuh anak dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas.

Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra Andi Ritamariani saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan

Dengan menghadirkan aparat pemerintah setempat, Kader BKB, Penyuluh KB, Ibu hamil dan keluarga yang mempunyai Baduta, kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Pangkep Herlina.

Dalam paparan materinya, Andi Rita menyampaikan, BKKBN merupakan salah satu lembaga kementerian yang turut serta berperan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Indonesia, dengan bereformasi menjadi BKKBN Baru, dengan cara baru menuju era baru.

“BKKBN bukan mengurusi hanya sebatas alat kontrasepsi saja tetapi BKKBN memiliki peran yang besar dalam melaksanakan tugas pemberdayaan keluarga terkait cara pengasuhan anak, terutama di periode emas 1000 Hari Pertama Kehidupan,” kata Andi Rita dalam rilis, Senin (27/7/2020).

Lanjut Andi Rita, BKKBN juga fokus mengedukasi Ibu hamil dalam pemenuhan gizi serta penyiapan sebelum melahirkan.

"Juga berperan dalam sosialisasi dan pembinaan terkait Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR),” kata mantan Kepala BKKBN Sulbar.

Andi rita mengatakan, faktor utama penyebab anak lahir stunting itu karena sejak dari kandungan anak kurang memperoleh gizi yang cukup.

Sehingga, intervensi yang paling menentukan dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), karena pada periode ini disebut sebagai periode emas.

Periode emas inilah terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat yaitu sekitar 70 % valome otak dewasa.

"Pada periode ini ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk mengatur gizi yang dikonsumsi untuk sang bayi, ibu yang menyusui sangat dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif karena kandungan gizi dalam ASI itu sangat lebih dari cukup untuk sang bayi tumbuh dan berkembang. Selain itu menumbuhkan kelekatan psikologis jika disusui secara langsung," katanya.

Andi Rita menyampaikan, dalam upaya penurunan angka stunting di Indonesia, sangat diperlukan kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dengan ikut serta dalam mensosialisasikan 1000 HPK.

Kemudian perlunya perbaikan data terkait angka stunting di setiap desa, perlunya peninjauan kembali kepada anak-anak yang stunting di kedua desa dengan by name by address.

Terakhir, Andi Rita sangat berharap setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini akan tumbuh kader-kader baru yang mampu mensosialisasikan pentingnya pengasuhan 1000 HPK kepada seluruh masyarakat sehingga angka stunting dapat menurun yang awalnya sudah masuk zona merah, bisa ke zona hijau atau bahkan sampai ke angka nol stunting.