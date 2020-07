TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi Taylor Swift akhirnya merilis single terbarunya yang ia tulis dan arahkan sendiri berjudul " Cardigan".

Single "Cardigan" ini merupakan salah satu lagu pada album ke delapannya, Folklore.

Perilisan tembang ini diumumkan Taylor Swift melalui unggahan di Instagram miliknya, @taylorswift, Kamis (23/7/2020).

Melalui unggahannya, Swift mengatakan, album Folklore dan video musik untuk "Cardigan" dirilis Kamis tengah malam.

Dalam video musik "Cardigan" Taylor Swift terlihat diajak bertualang saat memasuki pianonya. Mulai dari ke hutan hingga ke tengah laut.

Tak hanya umumkan perilisan single "Cardigan", Swift juga umumkan pembuatan video musiknya sesuai dengan protokol kesehatan mengingat pandemi Covid-19.

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (27/7/2020) video musik Cardigan telah ditonton lebih dari 26 juta kali dan masuk ke dalam trending YouTube.

Berikut liriknya:

Lirik Lagu Terbaru Taylor Swift 'Cardigan' Lengkap dengan Terjemahan, Trending YouTube (Instagram @taylorswift)

Vintage tee, brand new phone

High heels on cobblestones

When you are young they assume you know nothing

Sequen smile black lipstick

Sensual politics

When you are young they assume you know nothing



But I knew you

Dancing in your levis

Drunk under a streetlight

I knew you

Hand under my sweatshirt

Baby kiss it better



And when I felt like

I was an old cardigan

Under someones bed

You put me on and said

I was your favorite



A friend to all is a friend to none

Chase two girls, lose the one

When you are young they assume you know nothing



But I knew you

Playing hide and seek and

Giving me your weekends

I knew you

Your heartbeat on the high line

Once in twenty lifetimes



And when I felt like

I was an old cardigan

Under someones bed

You put me on and said

I was your favorite



To kiss in cars and downtown bars

Was all we needed

You drew stars around my scars

But now I'm bleeding



Cause I knew you

Stepping on the last rain

Marked me like a bloodstain

I knew you

Tried to change the ending peter losing wendy

I knew you

Leaving like a father

Running like water



When you are young they assume you know nothing

But I knew youd linger like a tatto kiss

I knew youd haunt all of my what-ifs

The smell of smoke would hang around this long

Cause I knew everything when I was young

I knew I'd curse you for the longest time

Cahsing shadows in the grocery line

I knew you'd miss me once the thrill expired

And youd be standing in my front porch light

And I knew you'd come back to me

You'd come back to me

And you'd come back to me

You'd come back



And when I felt like

I was an old cardigan

Under someones bed

You put me on and said

I was your favorite



Terjemahan Indonesia

Lirik Lagu Terbaru Taylor Swift 'Cardigan' Lengkap dengan Terjemahan, Trending YouTube (Instagram @taylorswift)

Baju tua, telepon baru

Sepatu hak tinggi di atas batu bulat

Ketika kamu muda mereka menganggap kamu tidak tahu apa-apa

Sequin tersenyum lipstik hitam

Politik sensual

Ketika kamu muda mereka menganggap kamu tidak tahu apa-apa



Tapi aku kenal kamu

Menari dalam levis kamu

Mabuk di bawah lampu jalan

Aku mengenalmu

Tangan di bawah kausku

Sayang, cium lebih baik



Dan ketika aku merasa seperti

Aku adalah kardigan tua

Di bawah ranjang seseorang

Kamu pakai aku dan berkata

Aku adalah favorit kamu



Teman untuk semua adalah teman bagi siapa pun

Mengejar dua gadis, kehilangan satu

Ketika kamu muda mereka menganggap kamu tidak tahu apa-apa



Tapi aku kenal kamu

Bermain petak umpet dan

Memberiku akhir pekanmu

aku mengenalmu

Detak jantung kamu di jalur yang tinggi

Sekali dalam dua puluh kehidupan



Dan ketika aku merasa seperti

aku adalah kardigan tua

Di bawah ranjang seseorang

Kamu pakai aku dan berkata

Aku adalah favoritmu



Mencium mobil dan bar di pusat kota

Itu yang kami butuhkan

kamu menggambar bintang di sekitar bekas luka aku

Tapi sekarang aku berdarah



Karena aku kenal kamu

Menginjak hujan terakhir

Menkamui aku seperti noda darah

Aku mengenalmu

Mencoba mengubah akhirnya Peter kehilangan Wendy

Aku mengenalmu

Meninggalkan seperti ayah

Berjalan seperti air



Ketika kamu muda mereka menganggap kamu tidak tahu apa-apa

Tapi aku tahu kamu berlama-lama seperti ciuman tato

Aku tahu kamu akan menghantui semua pertanyaan aku

Bau asap akan bertahan selama ini

Karena aku tahu segalanya ketika aku masih muda

Aku tahu aku akan mengutuk kamu untuk waktu yang lama

Mengejar bayangan di garis toko

Aku tahu kamu akan merindukanku begitu sensasi itu berakhir

Dan kamu akan berdiri di teras depan aku

Dan aku tahu kamu akan kembali kepada aku

kamu akan kembali kepada aku

Dan kamu akan kembali kepada aku

Kamu akan kembali



Dan ketika aku merasa seperti

Aku adalah kardigan tua

Di bawah ranjang seseorang

Kamu pakai aku dan berkata

Aku adalah favorit kamu



Video musik!



https://www.youtube.com/watch? v=K-a8s8OLBSE