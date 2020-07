Dinobatkan Jadi Top Leader Indonesia, Bupati Barru: Ini Tantangan

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh terpilih dan dinobatkan sebagai the best top leaders Indonesia 2020 versi Seven Media Asia.

Ia dinilai punya beragam inovasi yang layak dicontoh untuk keterbukaan publik di Indonesia.

Berdasar penilaian yang dilakukan Tim Juri Seven Media Asia selama ini, Suardi Saleh berhak dijadikan top leaders untuk kategori 'Innovative Leaders Of The Year 2020' yang diumumkan di puncak penganugerahan di Bali pada Jumat 24 Juli 2020.

Usai dinobatkan sebagai salah satu top leaders dari 25 figur yang masuk nominasi, Suardi Saleh mempersembahkan penghargaan itu untuk segenap elemen dan warga Barru.

Menurutnya, capaian itu tak lepas dari dukungan dan kerjasama lintas elemen di Barru.

“Alhamdulillah, ini buah dari kerja keras kita semua. Sehingga nama saya disebut untuk menerima penghargaan itu. Saya hanya mewakili untuk nama tanah tercinta kita Kabupaten Barru ini,” kata Suardi Saleh kepada awak media, Minggu (26/7/2020).

Eks aktivis Gappembar dan AMPI ini menuturkan, penghargaan yang diraihnya itu tak lepas atas sinergitas semua unsur. Serta adanya keinginan kuat melihat Kabupaten Barru semakin maju.

“Terima kasih, saya haturkan kepada semua masyarakat Kabupaten Barru yang saya cintai dan banggakan atas dukungannya terhadap semua program-program yang berkaitan dengan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Suardi Saleh.

Selain itu, pihaknya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, DPRD, dan Pemkab Barru di semua tingkatan, atas kebersamaan dan kekompakan yang ditunjukkan selama ini.

Baginya, capaian yang didapatkan selama ini harus dijadikan motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi.

“Meski penghargaan ini bukanlah tujuan akhir kita. Tapi akan menjadi penyemangat untuk kita semua sekaligus tantangan untuk terus berkarya, berinovasi, dan bekerja lebih keras lagi untuk kesejahteraan masyarakat Barru. Tugas kita masih panjang dan semakin berat,” paparnya.

Di akhir ungkapan kesyukurannya, Suardi Saleh menaruh harapan untuk saling mendoakan, dan saling menguatkan demi Barru yang lebih baik lagi.

“Semoga Allah SWT menguatkan kita semua. Senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Meridhoi segenap aktivitas kita. Amin ya rabbal aalamiinn,” pungkasnya.