Hamka B Kady: Saya Anggota Partai Golkar Sejak 1984

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hamka B Kady ikut menyerahkan syarat dukungan maju bertarung dalam Musyawarah Daerah (Musda) X Golkar Sulsel.

Didampingi Ketua Bappilu DPD I Partai Golkar Sulsel Kadir Halid, HBK akronim namanya menyerahkan syarat dukungan di Kantor Golkar Sulsel, Jl Bontolempangan, Makassar, Sabtu (25/7/2020).

Hamka tak selama Supriansa menghadapi panitia pengarah saat menyerahkan dukungan.

Hamka hanya sekitar lima menit di ruang panitia, begitu juga dengan Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid.

Seusai menyerahkan syarat dukungan, HBK langsung menggelar jumpa pers. Ia mengaku sudah lama menjadi kader partai besutan Airlangga Hartarto.

"Saya ini anggota Partai Golkar sejak 1984. Tidak perlu saya sampaikan apa visi misi saya karena semua sudah jelas dan tertulis, tinggal dibacakan saja," ungkapnya kepada wartawan.

Anca menjelaskan semua proses di Golkar sudah ia lalui bagaimana up and down Partai Golkar.

"Satu pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah mempertahankan historis Golkar, semua orang punya kelemahan dan kita tidak boleh berdebat pada perbedaan itu," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa orde baru selesai, demokrasi selesai dan tantangan Golkar ke depannya cukup berat sehingga saya harus mewujudkan kerja-kerja nyata bahwa suara Golkar adalah suara rakyat.

"Jangan ada keder Golkar hanya menjadikan itu slogan. Semua kader dalam fungsinya harus membuktikan itu. Jangan hanya bicara tetapi ketika ada bencana kita tidak hadir. Jadi lokomotif Golkar nanti itu adalah kerja-kerja nyata," tuturnya.(*)