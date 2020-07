Bupati Barru Masuk Nominasi Top Leader Indonesia Versi 7 Media Asia

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Kepemimpinan Bupati Barru Suardi Saleh, mendapat pengakuan dan apresiasi atas capaian kategori nominasi 10 top leader Indonesia.

Sesuai penyampaian Seven Media Asia selaku penyelenggara, Suardi Saleh berhasil masuk nominasi Indonesia Top Leader Awards 2020 untuk kategori The Best Figure Keterbukaan Publik yang penganugerahannya akan digelar di Bali, pada Sabtu (25/7/2020).

Suardi Saleh dinilai sebagai salah satu kepala daerah di Indonesia yang sangat konsisten dalam mendorong dan merealisasikan keterbukaan publik.

Terutama soal transparansi setiap kebijakan di pemerintahan.

Jika tak ada halangan, penerima penghargaan dari Seven Media Asia akan dihadiri Menteri Pariwisata, sekaligus disiarkan dua stasiun televisi nasional, yakni I News TV dan TV Global.

Dari penilaian yang dilakukan selama ini, hanya sekira 25 figur di Indonesia yang dimasukkan dalam nominasi tersebut. Salah satunya Suardi Saleh yang dianggap konsisten dan komitmen tentang keterbukaan publik.

Suardi Saleh yang berhalangan hadir di puncak penganugerahan akan diwakili oleh yang ditunjuknya. Pasalnya bertepatan di hari bersamaan, putra bungsunya akan melakukan prosesi lamaran atau 'mappetu ada’ di Makassar.

Meski demikian, pihaknya secara khusus mengirimkan testimoni dalam bentuk video untuk ditayangkan di puncak kegiatan nantinya.

Di video tersebut, Suardi Saleh menjelaskan secara singkat mengenai berbagai kebijakan yang dilakukan selama memimpin Barru dalam mendorong keterbukaan publik di pemerintahan.

Soal nominasi dan pengakuan tersebut, Suardi tak lupa menyampaikan terima kasih kepada segenap elemen masyarakat.