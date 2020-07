Perayaan 10 Tahun One Direction, Masih Ingat dengan Personelnya? Simak Profilnya

Personel One Direction

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Siapa yang masih ingat dengan grup boy band One Direction?

Tak terasa grup tersebut kini berusia 1 dekade alias 10 tahun.

Tepat pada hari ini 23 Juli 2020, bintang pop Dormant One Direction menandai ulang tahun ke 10 berdirinya One Direction.

Spesialnya, pada 10 tahun Dormant One Direction ini dengan meluncurkan situs web baru yang berisi serangkaian video perayaan, arsip rekaman di belakang layar dan daftar putar interaktif untuk dinikmati para penggemar.

Dilansir dari Wartakotalive, boy band yang punya penggemar banyak, telah absen sejak 2015.

Namun setelah fakum tiba-tiba One Direction memecah keheningan dua tahun Twitter mereka pada hari Rabu, untuk mengumumkan: "Besok! Anda dan saya punya banyak sejarah # 10YearsOf1D.

One Direction (net)

Tidak terasa sudah satu dekade penuh sejak Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne dan Louis Tomlinson disatukan dalam "The X Factor" Inggris pada musim panas 2010.

Mereka memang hanya bisa menempati urutan ketiga pada acara kompetisi bakat tersebut, namun mampu melesat dengan cepat menjadi salah satu grup musik terbesar sejak The Beatles dan menjual lebih dari 70 juta rekaman di seluruh dunia. Tidak heran jika dari kemarin hingga hari ini, tagar #10YearsOf1D meramaikan jagad media sosial.

Melansir dari usatoday.com, kemarin para penggemar One Direction langsung saja membuat asumsi, teori dan harapan bahwa ada kemungkinan boyband asal Inggris ini bakal melakukan reuni, pasca muncul tweet dari akun official One Direction, setelah dua tahun absen.

Tweet terakhir akun tersebut bahkan hanya ucapan perayaan 8 tahun One Direction pada tahun 2018.