Pilkada Luwu Timur 2020
VIDEO: IBAS-ARP Terima SK DPP Demokrat
Penyerahan disaksikan Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe dan Ketua DPC Demokrat Luwu Timur, Abdul Fattah.
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Partai Demokrat resmi mengusung pasangan Irwan Bachri Syam-Andi Muh Rio Patiwiri (IBAS-ARP) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Luwu Timur 2020 di gelar 9 Desember.
Setelah IBAS-ARP menerima SK model B1 KWK dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono (AHY) di Kantor DPP Demokrat di Jakarta, Rabu (22/7/2020) sore.
Penyerahan disaksikan Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe dan Ketua DPC Demokrat Luwu Timur, Abdul Fattah.
Demokrat menguasai dua kursi dari total 30 kursi di DPRD Luwu Timur.
Adapun Syarat maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 Luwu Timur, minimal mengantongi dukungan enam kursi.
Pasangan IBAS-ARP diusung Nasdem (4 kursi) dan Demokrat (2 kursi). Koalisi ini memuluskan langkah IBAS-ARP menantang pasangan petahana Thorig Husler-Budiman.
Husler Budiman diusung Golkar (7 kursi), PAN (4 kursi), Hanura (3 kursi) dan PKB (1 kursi).
Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Luwu Timur hasil rekapitulasi daftar pemilih tatap hasil perbaikan (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 189.449 orang.
DPT terdiri dari 96.523 laki-laki dan 92.926 perempuan.
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