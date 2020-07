Claro Makassar Bakal Gelar Virtual Wedding

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - GM Hotel Claro Makassar, Anggiat Sinaga mengatakan, selama masa pandemi ini restoran di bawah Claro menggunakan take away dan delivery service.

Hal itu dia sampaikan dalam Tribun Economic Outlook #1 melalui jaringan virtual YouTube dan Facebook Tribun Timur, Rabu (22/7/2020).

Program ini dipandu langsung oleh Pemimpin Umum Tribun Timur Andi Suruji, CEO Phinisi Hospitality sekaligus ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga dan Ekonom Unhas Dr Anas Iswanto Anwar Makkatutu MA.

"Kita sekarang juga jualan makanan Frozen, kita jual barbeque Frozen. Kami juga siapkan jasa memasak di rumah, dan ternyata ada market-nya, bahkan saus pun kita jual," katanya.

Claro Makassar menjual ini untuk mengejar cash flow.

"Ini kecil tapi kita kelola secara continue, mudah-mudahan bisa membantu cash flow. Down set dan Family set kita jual," katanya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel ini mengatakan banyak hotel juga memasarkan hotelnya untuk kepentingan lone stay.

"Diluar nalar pun kita sudah berpikir jauh, kami juga bikin wedding Drive Thru, wedding di luar ruangan, makanan take away. Kami akan buat ke depan virtual wedding," katanya.

Konsep virtual wedding akan mengirimkan undangan dan makanan dari pihak yang memesan.

"Jadi virtual ini melalui zoom, makan bersama di depan zoom. Pengantin makan di kamar hotel dan orang juga di rumahnya," katanya. (*)