Cium Rencana Kudeta Kim Jong Un Oleh Sang Adik Sendiri Kim Yo Jong, Pakar Ungkap Bukti-bukti Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadi negara yang sangat tertutup, Korea Utara menyimpan berbagai macam rahasia.

Bukan hanya bagi rakyatnya saja melainkan juga bagi petinggi-petinggi negaranya termasuk sang pemimpin, Kim Jong Un.

Bahkan tak khayal berita mengenai Korea Utara banyak dinanti oleh publik dunia lantaran sangat jarangnya negara komunis tersebut terekspos.

Namun kini, negara tersebut seperti sedang mencari panggungnya, beberapa kegiatan yang tak lazim seperti pertemuan dengan pemimpin Amerika Serikat (AS) dan peledakan kantor penghubung dengan Korea Selatan pun membuat negara tersebut kian ingin tunjukkan taringnya.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un bukan aktor dibalik agenda besar tersebut tetapi sang adik perempuanlah yang menjadi otak kegiatan tersebut.

Oleh apa yang dilakukan Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara itulah kecurigaan semakin memuncak.

Para ahli mengungkapkan bahwa ada beberapa kejanggalan yang berpotensi membuat Kim Jong Un dikudeta oleh sang adiknya sendiri.

Yang paling menghebohkan adalah Kim Yo Jong secara sengaja mempromosikan dirinya di politbiro Partai Buruh Korea beberapa waktu lalu.

Pernyataan mengenai potensi besar kudeta terhadap Kim Jong Un oleh sang adik perempuannya tersebut disampaikan oleh Roy Calley.

Roy Calley adalah pakar yang sangat sering berkunjung ke Korea Utara dan juga pernah menulis buku yang berjudul With Your Eyes and Tell the World.