FOTO: Kebakaran di Jl KS Tubun Terekam Kamera Drone

Kebakaran yang terjadi di depan Mako Sat Brimob Polda Sulsel ini menghanguskan tujuh rumah semi permanen.

FOTO: Kebakaran di Jl KS Tubun Terekam Kamera Drone - kebakaran-terj574kjg.jpg
TRIBUN TIMUR/ SANOVRA
Kebakaran terjadi di pemukiman warga di Jl KS Tubun, Mariso, Kota Makassar, Senin (20/7/2020) sore, terekam kamera drone Tribun Timur.
FOTO: Kebakaran di Jl KS Tubun Terekam Kamera Drone - kebakaran-terjadi-di-pemukiman-w567j.jpg
TRIBUN TIMUR/ SANOVRA
Kebakaran terjadi di pemukiman warga di Jl KS Tubun, Mariso, Kota Makassar, Senin (20/7/2020) sore, terekam kamera drone Tribun Timur.
FOTO: Kebakaran di Jl KS Tubun Terekam Kamera Drone - kebakaran-ter567d.jpg
TRIBUN TIMUR/ SANOVRA
Kebakaran terjadi di pemukiman warga di Jl KS Tubun, Mariso, Kota Makassar, Senin (20/7/2020) sore, terekam kamera drone Tribun Timur.

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Kebakaran terjadi di pemukiman warga di Jl KS Tubun, Mariso, Kota Makassar, Senin (20/7/2020) sore, terekam kamera drone Tribun Timur.

Kebakaran yang terjadi di depan Mako Sat Brimob Polda Sulsel ini menghanguskan tujuh rumah semi permanen.

Akibat kebakaran, satu orang balita menjadi korban luka.

Kini, balita tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Tags
kebakaran
Jl KS Tubun
drone
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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