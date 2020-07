Mengenang Aktor Jepang Haruma Miura yang Ditemukan Gantung Diri, ini Deretan Film yang Dibintangi 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Meninggalnya aktor Jepang, Haruma Miura membawa luka yang mendalam bagi para penggemarnya.

Haruma Miura ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada Sabtu (18/7/2020) hari ini.

Media Jepang telah melaporkan bahwa Haruma Miura meninggal dunia karena bunuh diri dengan cara gantung diri.

Miura meninggal dunia di usia relatif muda, yakni 30 tahun.

Haruma Miura lahir di Tsuchiura, Prefektur Ibaraki, sebelah Timur Laut kota Tokyo, pada 5 April 1990.

Di usia yang baru menginjak 4 tahun Miura sudah bergabung dengan sebuah grup teater anak-anak.

Haruma Miura lalu debut sebagai aktor cilik saat tahun 1997.

Haruma Miura (@hamura_miura_info)

Kala itu, Miura tampil di drama pagi hari berjudul Agri yang tayang di stasiun televisi NHK.



Namanya menjadi sangat populer karena penampilannya dalam 14-sai no Haha (Ibu Berusia 14 Tahun), serial drama Nippon Television Network Corp yang disiarkan pada 2006.



Miura meraih penghargaan pendatang baru dalam ajang Japan Academy Film Prize pada 2007 untuk film Koizora.



Berlanjut tahun 2011, Miura membintangi serial drama mingguan Fuji Television Network Inc. yang judulnya Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta dan mendapat pengahargaan atas aktingnya yang mumpuni.



Miura juga menerima pengahargaan dari musikal adaptasi dari Broadway, yakni Kinky Boots tahun 2017.



Baru-baru ini Miura terlibat dalam film yang diadaptasi dari drama berjudul The Confidenceman JP. Yang mana, film ini seharusnya diperlihatkan pada 18 Juli sore hari ini.



Sekuel film ini direncanakan akan dirilis pada 23 Juli.



Miura juga diketahui anggota grup Jpop Brash Brats.



Mengenang sosok Haruma Miura, berikut judul film yang pernah dibintangi pria kelahiran 5 April 1990 ini:



Haruma Miura, (@hamura_miura_info)

Daftar film yang dibintangi Haruma Miura:

Brave: Gunjyo Senki (2021) sebagai Matoyasu Matsudaira