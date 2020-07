Babak Terakhir Pertarungan, Ini Sinopsis The Hunger Games: Mockingjay Part 2, Bioskop Trans TV

TRIBUN-TIMUR.COM - Film unggulan akan hadir di Bioskop Trans TV malam ini.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 akan tayang pukul 24.00 wita malam ini.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 adalah film petualangan fiksi ilmiah tahun 2015 asal Amerika Serikat yang disutradarai oleh Francis Lawrence, dengan skenario cerita karya Peter Craig dan Danny Strong.

Film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 adalah sekuel keempat dan terakhir dalam seri film The Hunger Games, dan yang kedua dari dua film berdasarkan novel Mockingjay, buku terakhir dalam trilogi The Hunger Games oleh Suzanne Collins.

Pemeran di film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 yakni Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, dan Donald Sutherland.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 bercerita tentang kelanjutan dari The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 dengan Katniss Everdeen (Lawrence) bersiap untuk memenangkan perang melawan Presiden Snow (Sutherland) dan Capitol tirani. Bersama dengan Peeta, Gale, Finnick, dan yang lainnya, dia pergi ke Capitol untuk membunuh Snow.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 dirilis pada 20 November 2015, dalam bentuk 2D ​​dan IMAX, dan internasional dalam 2D, 3D, RealD Cinema, dan IMAX 3D.

Film ini meraup lebih dari 653 juta dollar Amerika Serikat di seluruh dunia, menjadikannya film terlaris tertinggi kesembilan tahun 2015 dan terlaris terbawah dari empat film seri The Hunger Games, meski secara komersial tetap bisa dianggap sukses.