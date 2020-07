Kalla Online Fair, Beli Bata Ringan Hemat Rp 150 Ribu, Semen Instan Mortar sisa Rp 70 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Beton memberikan penawaran berupa Promo Harga Khusus untuk produk Bata Ringan dan Semen Mortar di event Kalla Online Fair, Sabtu (18/7/2020).

Hal ini disampaikan Strategic Marketing Officer Kalla Development & Construction, Ralie Karya Agriawan.

"Hari ini saja, pelanggan dapat membeli bata ringan Kalla Beton dengan penawaran menarik seharga Rp 650 ribu per m3 dari harga normal yaitu Rp 800 ribu per m3," katanya.

Sementara itu, untuk produk Semen Instan Mortar seharga Rp 70 ribu per per sak dari harga normal Rp 85 ribu per sak.

Tidak hanya itu, Ralie membeberkan bahwa, untuk 200 pendaftar pertama dan membeli Kalla Beton berhak mendapatkan voucher Belanja Bata Ringan 1 m3, serta gratis semen instan satu sak berlaku kelipatan.

"Pelanggan juga berkesempatan ikut Lucky Draw, bisa dapat cash hingga Rp 1 juta," ujarnya.

Hanya berlaku hari ini saja, Sabtu (18/7/2020), pembelian produk ini gratis pengantaran di daerah mamminasata.

Diketahui bahwa Bata Ringan merupakan salah satu material alternatif dalam pembuatan dinding.

Selain lebih praktis, bata ringan juga lebih ekonomis karena cepat dalam pemasangannya, produk Kalla Beton sendiri memilki berbagai keunggulan salah satunya ialah kuat.

Bata Ringan Kalla Beton memiliki daya tekan yang telah memenuhi standard Bata Ringan.

Sedangkan Semen Instan merupakan produk baru dari Kalla Beton yang baru dilaunching di awal tahun ini.

Memiliki kualitas bahan baku yang terjamin, waktu dan biaya yang lebih hemat dibandingkan semen tradisional, daya rekat lebih tinggi, penyimpanan lebih mudah, dan proses pengerjaan proyek lebih bersih dan daya sebar jauh lebih luas. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit