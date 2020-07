Punya Ide Kreatif? Ikuti Saoraja Ideas Competition 2020, Raih Kesempatan Mendapat Pendanaan Modal

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kalla Group menyelenggarakan Kalla Saoraja Ideas Competition 2020 dengan pendaftaran Sabtu (18/7) besok, mulai pukul 17.00 WITA.

Pendaftaran ini dibuka hingga September 2020 mendatang.

Para calon peserta bisa mengirimkan ide bisnis atau Prototype & Business Plan melalui website di www.saorajahub.com

Melalui event Kalla Saoraja Ideas Competition 2020 diharapkan muncul inovasi baru dari peserta.

"Sejak digaungkan akan hadir lagi kompetisi ini, sudah banyak yang bertanya, menuangkan ide dan sebagainya. Tetapi kita tunggu saja semoga banyak yang mendaftar baik itu masih berupa ide maupun start up," ujar Vice President of Business Development Kalla Group, Damoza Nirwan pada bincang Virtual Press Conference Launching Saoraja Batch 2 via Zoom, Jumat (17/7/2020).

Kompetisi ini terbuka untuk semua kalangan mulai siswa sekolah, mahasiswa, pelaku bisnis Startup dan pelaku industri kreatif yang memiliki ide bisnis dan atau telah menjalankan Business sebagai Startup," tambah Damoza.

Lebih lanjut, parqa peserta Kalla Soaraja Ideas Competition akan mendapat fasilitas mentoring dan mentorship terbaik, akselerasi ide bisnis dan akses terhadap para investor untuk pengembangan dan komersialisasi.

"Sangat rugi jika punya ide bisnis atau startup yang tengah berjalan namun tidak mengikuti kompetisi ini,” sambungnya.

Yang membedakan event tahun ini dengan kegiatan serupa tahun lalu adalah jangkauannya lebih luas. Sehingga cakupannya bukan hanya bisnis start up saja, tetapi juga ide yang menyasar semua kalangan. (*)

Ada Tahapan Screening