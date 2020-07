Faisal Harris Nikahi Jennifer Dunn, Balasan Menohok Shafa Harris Soal Nafkah dari Ayah

TRIBUN-TIMUR.COM - Beraninya Shafa Harris menyebut ayahnya Faisal Harris halu.

Diketahui Faisal meninggalkan Sarita Abdul Mukti dan menikah dengan Artis cantik Jennifer Dunn.

Shafa yang pernah viral karena melabrak pelakor di atas ibu dan ayahnya tak terima jika pihak pengacara ayahnya menyebut beri nafkah penuh ke anak-anaknya.

Pengacara Faisal Harris mengatakan bahwa mantan suami Sarita Abdul Mukti membiayai kehidupan anaknya, Shafa Harris, secara penuh.

Shafa sempat kesal dan mengatakan semua ucapan pengacara tersebut tidak benar dan berhalusinasi.

"Kenapa? hahaha oh kesel, iya (kesel), because he is always hallucinating, about thing, halu aja ngomongnya," kata Shafa Haris saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi Trans TV Official, Jumat (17/7/2020).

Shafa mengatakan bahwa dirinya harus bekerja sendiri untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Tidak hanya dia, semua kakaknya juga melakukan hal yang sama.

"Aku kerja buat kebutuhan diri sendiri, kakakku kerja buat dirinya sendiri," lanjutnya.

Bukan berarti Shafa 100 persen tidak menerima bukti tanggung jawab Faisal Haris sebagai ayah.

Shafa menerima pemberian ayahnya jika memang membutuhkan.

"Sometimes kayak nabung beli sesuatu mau beli apa, ditanya, ya aku mau baju," tandasnya.

