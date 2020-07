Darmadi Darmawangsa: Orang Cerdas Pasti Investasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerhati properti, Darmadi Darmawangsa menegaskan, orang cerdas pasti akan berinvestasi properti.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber di Zoom Webinar Summarecon Mutiara Makassar bersama Tribun Timur, Jumat (17/7/2020).

"Kalau orang cerdas atau pintar maka akan mengambil keputusan di awal untuk investasi properti. Properti bukan sebuah investasi jorjoran yah, tapi properti adalah sebuah investasi kalau sudah dimiliki maka harganya akan semakin naik sesuai dengan kondisi saat itu," katanya.

Baginya, properti merupakan kebutuhan yang sangat penting dan keuntungannya pun menjanjikan dibandingkan investasi kendaraan.

"Kalau investasi kendaraan, begitu Anda terima kendaraan maka itu harganya sudah turun, kalau properti hanya kasih tanda jadi saja, peoperti itu sudah naik harganya," ujarnya.

Darmadi pun membandingkan dengan tahun 1998, jika ada uang maka pasti digunakan untuk investasi. Kemudian di 2020 ia menilai jauh lebih baik, karena pengembang saat ini memiliki kemampuan membuat produk lebih bagus ditambah fasilitas bank sangat menarik.

"Ketika di era 98 semua orang khawatir sama seperti hari ini, wait and see. Kenapa? Orang wait and see itu Karena tidak ada kejelasan, sampai kapan krisis pandemi ini berlangsung. Saya sangat yakin, begitu vaksinnya ditemukan, maka yakinlah harga properti akan naik. Kalau kepastian sudah ditemukan, dan orang sudah yakin maka harga akan stabil. Itulah mengapa investasi menarik sekali khususnya di semester kedua ini, karena harga tidak stabil," bebernya.

Untuk situasi yang dialami industri properti saat ini, memang banyak developer belum memiliki planning sejak awal sehingga tidak kuat di tengah pandemi covid-19.

Olehnya itu, masyarakat pun harus lebih selektif saat akan berinvestasi properti, karena kerap ditemukan hunian yang kualitas tidak sesuai standar.

"Tetapi Summarecon sebagai salah satu pengembang terbesar dan sudah teruji pastinya memberikan kualitas terbaik nya," pungkasnya.