Yamaha Ajak Masyarakat Jalani New Normal dengan #NAIKYAMAHAAJA

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peralihan dari masa PSBB ke era New Normal, juga diikuti oleh perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Penggunaan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor menjadi pilihan transportasi yang tepat karena tetap bisa menjaga jarak dengan orang lain serta menghindari keramaian.

Mendukung hal itu, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) mengajak masyarakat Indonesia untuk #NAIKYAMAHAAJA dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Pada era new normal ini masyarakat sudah mulai melakukan rutinitasnya kembali, namun kita tetap perlu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah,” tutur Deputi GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Yordan Satriadi.

Di era new normal ini, pengguna sepeda motor diwajibkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Salah satunya wajib menggunakan masker dan sarung tangan saat berkendara.

"Jadi berpergian akan lebih tenang, ditambah lagi dengan #NAIKYAMAHAAJA akan mempermudah kalian dalam menjalani rutinitas harian," kata dia.

Tidak hanya tenang dalam berkendara, dengan #NAIKYAMAHAAJA, juga bisa tetap stylish dengan Yamaha All New XSR 155 sebagai Best of Sport Retro 2020 dan Yamaha Lexi sebagai Best of Medium Skutik 125 cc 2020 (dalam Otomotif Award 2020) yang dapat menunjang penampilan untuk bergaya maksimal di era New Normal ini.

"Era New Normal ini membuat kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, khususnya dengan membawa berbagai perlengkapan saat berpergian. #NAIKYAMAHAAJA bersama Yamaha FreeGo dengan kapasitas bagasi yang luas merupakan pilihan berkendara yang tepat bagi kalian yang seringkali membawa banyak barang saat berpergian," katanya

"Terlebih saat ini kita akan terbiasa membawa alat pelindung diri seperti hand sanitizer, face shield, dan lain-lain," lanjut Yordan.