KataNone Hari ini Hadirkan UKM Tape Ketan Mom Ashka, Omset Jutaan Sebulan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Irman Yasin Limpo (None) kembali hadir dalam program #KataNone pada Kamis (16/7/2020) pukul 19.30 Wita.



Program ini disiarkan langsung di akun YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur.

Sebelum berbincang dengan tamu KataNone hari ini yakni pemilik UKM Tape Ketan Mom Ashka yakni Andi Syamsiah, None kembali mengingatkan pentingnya peran UMKM.

None mengatakan Sulawesi Selatan memiliki sumber daya yang mampu bersaing.

Tinggal bagaimanamemperdalam kembali lokal kita untuk dijadikan sebagai potensi yang luar biasa.

“Itu yang kita jadikan sebagai daya saing kita dengan produk lain yang tidak berasal dari Sulsel,” katanya.

None mengatakan UMKM harus memiliki inovasi yang bisa menjawab tantangan.

“UMKM kita tidak boleh berhenti berubah dan berinovasi,” katanya.

Pasalnya, saat ini kata None perubahan begitu cepat terjadi, oleh sebabnya inovasi harus selalu didepankan.

“Kalau ada orang atau produksi UMKM-nya yang berhenti berinovasi akan mendapat kemunduran, if you don't change you will die,” katanya.

“Kalau kita punya kegagalan atau keberhasilan itu tidak identik. Era-era sekarang semakin cepat berubah,” katanya.(*)