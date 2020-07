Detik-detik Suami Meregang Nyawa Direkam Istri, Fotonya Berawal dari Motor

TRIBUN-TIMUR.COM - Kisah mengharukan sepasang Suami Istri baru-baru ini viral di media sosial Facebook.

Tak sengaja, si Istri mereka detik-detik Suaminya meregang nyawa.

Ternyata semua bermula dari sebuah motor.

Cek kisahnya:

Akun Facebook Dalila Zolkifli, awalnya membagikan momen bahagia Suaminya.

Namun sayangnya, kebahagiaan sang suami berujung petaka.

Kejadian naas tersebut terjadi pada 10 Juli 2020, terlihat dari keterangan foto yang menunjukkan waktu.

Dalila menuliskan bagaimana sosok suaminya yang sedang bahagia hendak membeli motor yang selama ini dia inginkan.

"Katanya dah lama cari moto seperti ini. Body besar, tapi slow, idaman sangat. He once said 'Kalau la abang dapat motor ini, hidup abang dah complete'," tulis keterangan akun Dalila Zolkifli.

Terlihat Dalila merekam detik-detik suaminya bertransaksi motor sport berwarna biru tersebut dari dalam mobil.