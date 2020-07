Debut Pertama Dian Sastro Jadi Produser, Simak Sinopsis Film Guru-Guru Gokil bakal Tayang di Netflix

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Aktris kenamaan Dian Sastrowardoyo kini merambah dunia di belakang layar.

Melalui film Guru-Guru Gokil, Dian Sastro sapaan akrabnya memulai debutnya sebagai produser.

Film tersebut pula telah tayang di platform Netflix tepatnya pada Rabu (15/07/2020).

Hal tersebut telah diumumkan oleh akun Instagram resminya.

Diketahui, Guru-Guru Gokil akan menjadi film Netflix Original dari Indonesia yang tayang eksklusif di Netflix.

Dan menjadi film kedua Netflix Original asal indonesia setelah film The Night Comes for Us yang dibintangi Joe Taslim dan Iko Uwais.

Dilansir dari Tribunnews.com, film ini merupakan debut pertama Dian Sastro sebagai produser.

Sedangkan posisi sutradara ditempati Sammaria Simanjuntak.

Sammaria Simanjuntak sendiri pernah mendapat dua perhargaan bergengsi, Piala Citra untuk Penulis Skenario Cerita Asli Terbaik 2009 dan Film Indonesia Terbaik Majalah Tempo untuk film Demi Ucok pada 2013.

Tak hanya produser dan sutradara kondang, bintang-bintang terkenal lainnya juga ikut berperan dalam film ini.