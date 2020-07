Madrid di Ambang Juara Liga Spanyol, Dua Skenario Bisa Bikin Madrid Angkat Trofi

TRIBUN-TIMUR.COM - Klub raksasa Spanyol Real Madrid hanya butuh dua poin untuk memastikan gelar juaranya tahun ini. Jika berhasil menang di melawan Villareal pada Jumat (17/7/2020) mendatang, Los Blancos dipastikan merengkuh juara Liga Spanyol tahun ini.

Saat ini, anak asuh Zinedine Zidene ini bertengger di puncak klasemen dengan raihan 83 poin atau berjarak empat angka dari seterunya, Barcelona yang berada di urutan kedua dengan 79 poin.

Selasa dini hari tadi, Madrid berhasil menambah tiga poin setelah mengandaskan perlawanan Granada di kandangnya sendiri dengan skor 1-2.

Dengan keunggulan head to head tersebut, posisi Real Madrid dipastikan bakal ada di atas Barcelona andaikata kedua tim mengoleksi raihan poin yang sama.

Artinya, Real Madrid kini cuma butuh tambahan dua angka dari dua laga sisa musim demi memastikan posisi di puncak klasemen Liga Spanyol.

Tambahan dua angka akan bikin Madrid mengoleksi 85 poin, setara dengan raihan maksimal Barcelona.

Lantas, kapan Real Madrid paling cepat bisa memastikan gelar juara Liga Spanyol?

Kesempatan paling awal tersaji pada hari Jumat (17/7) dini hari WIB. Pada saat itu Real Madrid dan Barcelona main berbarengan di waktu kick off pukul 02.00 WIB: Barcelona vs Osasuna dan Real Madrid vs Villarreal.

Merujuk pada laga Liga Spanyol jornada ke-37 itu, Real Madrid dipastikan juara jika mengalahkan Villarreal.

Ada dua skenario yang bisa membuat Madrid juara La Liga di pekan ke-37 tanpa harus menang lawan Villarreal