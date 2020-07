LINK Live Streaming TV Online RCTIplus AC Milan vs Parma Liga Italia, Akses di Sini Tonton di HP

TRIBUN-TIMUR.COM - Link Live Streaming TV Online RCTIplus AC Milan vs Parma Liga Italia, Akses di Sini Tonton di HP

Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI + laga antara AC Milan vs Parma dalam lanjutan Liga Italia pekan 33 malam ini.

Live Streaming RCTI menyajikan laga AC Milan vs Parma di ajang Liga Italia 2019/2020, Kamis (16/7/2020) dinihari.

Live Streaming AC Milan vs Parma bisa ditonton secara gratis di laman TV Online RCTI Plus (www.rctiplus.com) mulai jam 00.20 WIB.

Live Streaming Milan vs Parma di Liga Italia malam ini juga dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

I Rossoneri - julukan AC Milan - saat ini berada di peringkat keenam klasemen dengan koleksi 50 poin dari 32 pertandingan.

Mereka hanya tertinggal dua poin saja dari Napoli di peringkat keenam yang merupakan batas akhir Liga Europa.

Akan tetapi, menyelesaikan musim di peringkat ketujuh pun sudah bisa membawa AC Milan ke Eropa melalui babak kulaifikasi.

Hal itu disebabkan karena Napoli sudah lebih dulu mengamankan tiket otomatis ke Liga Europa musim depan lewat jalur juara Coppa Italia.

Sehingga, jatah Liga Europa melalui jalan kualifikasi diberikan ke peringkat di bawahnya saat ini, AC Milan.