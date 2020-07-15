FOTO: Pelantikan Wakil Rektor UNM

Empat wakil rektor yang baru dilantik itu adalah Prof Hasnawi Haris (WR 1), Dr Karta Jayadi (WR 2), Dr Sukardi Weda (WR 3), dan Dr Ikhsan Ali (WR 4).

FOTO: Pelantikan Wakil Rektor UNM - rektor-universitas-ne5kjh.jpg
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husin Syam melantik empat wakil rektor baru, di Menara Pinisi UNM, Jl AP Pettarani, Rabu (15/7/2020).
FOTO: Pelantikan Wakil Rektor UNM - rektor-universitas-neg54gd.jpg
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husin Syam melantik empat wakil rektor baru, di Menara Pinisi UNM, Jl AP Pettarani, Rabu (15/7/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husin Syam melantik empat wakil rektor baru, di Menara Pinisi UNM, Jl AP Pettarani, Rabu (15/7/2020).

Empat wakil rektor yang baru dilantik itu adalah Prof Hasnawi Haris (WR 1), Dr Karta Jayadi (WR 2), Dr Sukardi Weda (WR 3), dan Dr Ikhsan Ali (WR 4).

Tags
UNM
Pelantikan Wakil Rektor UNM
Universitas Negeri Makassar
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
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