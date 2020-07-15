FOTO: Pelantikan Wakil Rektor UNM
Empat wakil rektor yang baru dilantik itu adalah Prof Hasnawi Haris (WR 1), Dr Karta Jayadi (WR 2), Dr Sukardi Weda (WR 3), dan Dr Ikhsan Ali (WR 4).
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husin Syam melantik empat wakil rektor baru, di Menara Pinisi UNM, Jl AP Pettarani, Rabu (15/7/2020).
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husin Syam melantik empat wakil rektor baru, di Menara Pinisi UNM, Jl AP Pettarani, Rabu (15/7/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Husin Syam melantik empat wakil rektor baru, di Menara Pinisi UNM, Jl AP Pettarani, Rabu (15/7/2020).
Empat wakil rektor yang baru dilantik itu adalah Prof Hasnawi Haris (WR 1), Dr Karta Jayadi (WR 2), Dr Sukardi Weda (WR 3), dan Dr Ikhsan Ali (WR 4).
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur