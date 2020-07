Bakal Jadi Soundtrack Film di Jepang, Simak Lirik dan Terjemahan Lagu Your Eyes Tell dari BTS

Lagu BTS berjudul Your Eyes Tell akan menjadi soundtrack film di Jepang

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Audio dari lagu terbaru BTS berjudul Your Eyes Tell resmi dirilis.

Diupload melalui channel youtube BANGTANTV, lagu itu resmi dirilis Selasa (14/7/2020).

Baru saja dirilis, lagu ini telah didengarkan lebih dari 1.8 juta tayang.

Tak hanya itu, kabar terbarunya adalah lagu ini akan menjadi soundtrack film Jepang.

Dilansir dari Kompas.com, Boyband BTS akan menyumbang satu lagu untuk sebuah film layar lebar Jepang.

Berbagai media Jepang memberitakan lagu BTS berjudul “ Your Eyes Tell” akan menjadi lagu tema sebuah film berjudul sama.

“Your Eyes Tell” merupakan salah satu track dari album berbahasa Jepang BTS, Map of the Soul: 7 - The Journey.

Lagu itu ditulis dan diproduseri oleh member termuda BTS, Jungkook.

Film Your Eyes Tell, yang berjudul Jepang Kimi no Me ga Toikakete Iru, adalah remake dari film Korea berjudul Always.

Film itu dibintangi Yoshitaka Yuriko dan Yokohama Ryusei. Ceritanya tentang seorang perempuan yang kehilangan penglihatan karena kecelakaan.