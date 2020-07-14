Peringatan Dini BMKG Rabu 15 Juli: Daftar Wilayah yang Berpotensi Gelombang Tinggi Capai 6 Meter

Peringatan Dini BMKG Rabu 15 Juli: Daftar Wilayah yang Berpotensi Gelombang Tinggi Capai 6 Meter

zoom-inlihat foto Peringatan Dini BMKG Rabu 15 Juli: Daftar Wilayah yang Berpotensi Gelombang Tinggi Capai 6 Meter
StockSnap
potensi gelombang tinggi mengancam sejumlah perairan di Indonesia 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini gelombang tinggi di Indonesia untuk Rabu, 15 Juli 2020.

BMKG memperkirakan adanya gelombang tinggi mulai 1.25 hingga 6 meter di beberapa perairan Indonesia.

Dikutip dari maritim.bmkg.go.id, Selasa (14/7/2020), terdapat pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya dari Tenggara-Barat Daya dengan kecepatan 4-18 knot.

Sedangkan pola angin lain terdapat di wilayah selatan Indonesia dari Timur-Tenggara dengan kecepatan 8-25 Knot.

Baca: Prakiraan Cuaca BMKG di 33 Kota Rabu, 15 Juli 2020: 14 Kota Cerah Berawan di Pagi Hari

Baca: Peringatan Dini BMKG Rabu, 15 Juli 2020: Waspada Cuaca Ekstrem di 20 Wilayah

ILUSTRASI Peringatan dini gelombang tinggi - Ombak di Pantai Greweng, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Kamis (13/6/2019).
ILUSTRASI Peringatan dini gelombang tinggi. (TRIBUNSTYLE.COM/ARCHIEVA P)

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan Selatan Jawa, Perairan Kep.Leti hingga Kep.Babar, Laut Arafuru, dan Perairan P.Yos Sudarso hingga selatan Merauke.

Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut.

Berikut daftar perairan Indonesia yang berpotensi terjadi gelombang tinggi.

Area Perairan Dengan Gelombang Sedang (1.25 - 2.50 m)

  • SELAT MALAKA BAG.UTARA
  • PERAIRAN TIMUR KEP.SIMEULUE - KEP. MENTAWAI
  • LAUT NATUNA
  • PERAIRAN P.BELITUNG
  • SELAT KARIMATA
  • LAUT JAWA BAGIAN BARAT HINGGA TENGAH
  • PERAIRAN UTARA JAWA
  • PERAIRAN SELATAN KALIMANTAN
  • PERAIRAN KOTABARU
  • SELAT MAKASAR BAG SELATAN
  • LAUT BALI
  • SELAT SUMBA BAGIAN TIMUR
  • SELAT OMBAI - SELAT WETAR
  • PERAIRAN UTARA FLORES
  • PERAIRAN KEP.SABALANA - KEP.SELAYAR
  • TELUK BONE BAG.SELATAN
  • TELUK TOLO BAGIAN BARAT
  • PERAIRAN SELATAN KEP.SULA
  • LAUT SERAM
  • PERAIRAN P.MISOOL HINGGA SORONG BAG.SELATAN
  • PERAIRAN FAKFAK - KAIMANA - AMAMAPARE - AGATS
  • PERAIRAN SELATAN P.YOS SUDARSO

Area Perairan Dengan Gelombang Tinggi (2.50 - 4.0 m)

  • TELUK LAMPUNG BAGIAN SELATAN
  • SELAT SAPE BAGIAN SELATAN
  • SELAT SUMBA BAGIAN BARAT
  • LAUT SAWU BAGIAN UTARA
  • LAUT JAWA BAGIAN TIMUR
  • TELUK TOLO BAGIAN TIMUR
  • PERAIRAN SELATAN BAUBAU - KEP.WAKATOBI
  • PERAIRAN MANUI - KENDARI BAGIAN TIMUR
  • PERAIRAN SELATAN KEP.BANGGAI
  • PERAIRAN SELATAN P.BURU - AMBON
  • LAUT BANDA
  • PERAIRAN KEP.KEI HINGGA KEP.ARU
  • PERAIRAN KEP.LETI HINGGA KEP.TANIMBAR
  • LAUT ARAFURU
  • PERAIRAN MANUI - KENDARI BAGIAN TIMUR
  • PERAIRAN SELATAN KEP.BANGGAI
  • PERAIRAN SELATAN P.BURU - AMBON
  • LAUT BANDA
  • PERAIRAN KEP.KEI HINGGA KEP.ARU
  • PERAIRAN KEP.LETI HINGGA KEP.TANIMBAR
  • LAUT ARAFURU

Area Perairan Dengan Gelombang Sangat Tinggi (4.0 - 6.0 m)

  • PERAIRAN UTARA P.SABANG
  • PERAIRAN BARAT ACEH
  • PERAIRAN BARAT KEP. SIMEULUE - KEP.MENTAWAI
  • PERAIRAN ENGGANO - BENGKULU
  • PERAIRAN BARAT LAMPUNG
  • SAMUDRA HINDIA BARAT SUMATRA
  • SELAT SUNDA BAGIAN BARAT DAN SELATAN
  • PERAIRAN SELATAN JAWA HINGGA NTT
  • SELAT BALI - LOMBOK – ALAS - SAPE BAG.SELATAN
  • SELAT SUMBA BAG.SELATAN
  • LAUT SAWU BAGIAN SELATAN
  • SAMUDRA HINDIA SELATAN JAWA HINGGA NTT
Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
BMKG
gelombang tinggi
Berita Populer
Editor: Ilham Arsyam
Ikuti kami di
Video Pilihan
Kondisi Artis HH saat Ditangkap di Sebuah Hotel, Polisi: Tidak Mengenakan Busana Lengkap
Kondisi Artis HH saat Ditangkap di Sebuah Hotel, Polisi: Tidak Mengenakan Busana Lengkap
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan