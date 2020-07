Wanita Penista Agama di Makassar Miliki Kelainan Psikis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Polisi telah memeriksa kejiwaan Ince Nikmahtullah (40), warga Jl Tentara Pelajar No 188, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang ditangkap karena tindak pidana penistaan agama.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Muhammad Kadarislam menyampaikan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait kondisi kejiwaan tersangka.

" Tersangka penista agama IN sememtara pemberkasan. Kemarin kita sudah periksa pelaku dari Tim kejiwaan di RS Bhayangkara," ujarnya, Senin (13/7/20).

Dari hasil pemeriksaan kata Kadarislam, IN ada kelainan dengan kondisi psikisnya.

" Dari hasil pemeriksaan memang ada kelainan dengan psikisnya, ada kecenderungan dalam psikisnya selalu ingin bicara tinggi-tinggi dan menganggap dirinya termasuk orang tinggi," kata Kadarislam.

Hal itu terbukti dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) IN, bahwa status sarjana psikologi, bahkan tersangka mengaku magister dari luar negeri dan dosen beberapa perguruan tinggi.

" Ini terbukti dari KTP IN sarjana S1 dan S2 psikologi, awalnya dia juga mengaku lulusan luar negeri dan dosen di beberapa perguruan tinggi namun ketika kita ditanya IN tidak bisa menjawab atas status sarjanya dan akhirnya IN mengaku itu tidak benar atau istilahnya bodong," jelasnya.

Untuk sementara lanjut Kadarislam pasal yang diterapkan tetap pasal penistaan agama.

" Untuk proses hukum kita tetap lanjut karena dalam penyakit kejiwaan ada jenisnya tapi kita dalami dulu apakah kategori jenis penyakit pelaku bisa diberhentikan atau tidak. Nantinya akan kami tentukan setelah gelar perkara dengan Polda Sulsel," ucapnya.