Sekertaris DPW PKB Ahmad Sunari Dimakamkan di TPU Sudiang Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Selatan (DPW PKB Sulsel) berduka.

Sekretaris DPW PKB Sulsel Ahmad Sunnari Rafii Yunus meninggal dunia.

Putra mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) As'adiyah Anregurutta H Prof Dr Rafii Yunus itu menghembuskan napas terakhir di Makassar, Minggu (12/7/2020).

Berita duka tersebut dikabarkan oleh Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad, Minggu (12/7).

"Innalillahi wainnailaihi ilaihi rajiun DPW PKB Sulsel berduka. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang sahabat tercinta kita Ahmad Sunnari Rafii," katanya via pesan WhatsApp.

Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel itu mengatakan, Ahmad adalah sosok seorang bapak sekaligus sahabat.

"Beliau orang yang sabar, santun, sederhana, dan tetap bersahaja. Secara pribadi merasa sangat kehilangan," katanya menambahkan.

"Semoga almarhum mendapat tempat layak disisi-NYA dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan," jelasnya.

Sunnari meninggalkan istri dan tiga orang anak.

Kemarin malam, rumah duka di BTN Pao-Pao Permai, Blok F/31, Kecamatan Somba Opu, Gowa ramai dikunjungi pengurus PKB se-Sulsel.

Termasuk Azhar Arsyad juga hadir. Bahkan Azhar Arsyad juga mengantar jenazah almarhum ke tempat peristirahatan Ahmad di TPU Sudiang, Makassar.

"Saya harus mengantarkan salah satu sahabat terbaik saya berjuang dalam suka dan duka membangun PKB from zero to hero. Saya baru balik dinda dari pekuburan," kata Ashar, Senin (13/7/2020).