4 Pahlawan Super, Ini Sinopsis Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, Big Movies GTV Malam Ini

Sinopsis Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, Big Movies GTV, Tayang Malam Ini Jam 23.00 WIta

TRIBUN-TIMUR.COM - Fantastic Four Rise of the Silver Surfer adalah film pahlawan super Amerika Serikat.

Dirilis 2007 merupakan sekuel dari film Fantastic Four 2005.

Malam ini Fantastic Four Rise of the Silver Surfer tayang di Big Movies GTV 23.00 Wita, Selasa 26 November 2019.

Film ini cocok untuk tontonan keluarga.

Apalagi untuk Anda penyuka film Superheroes

Film ini berdasarkan komik Fantastic Four.

Disutradarai oleh Tim Story, yang juga selaku sutradara pada film sebelumnya.

Plot mengikuti Fantastic Four ketika mereka menghadapi Silver Surfer.

Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi dari Galactus.