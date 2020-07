Bukan Orang Sembarangan, Pengganti Rieke Diah Pitaloka yang Dicopot PDIP Ditengah Ramainya RUU HIP

TRIBUN-TIMUR.COM - Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP "memakan korban"

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rieke Diah Pitaloka, dicopot dari posisinya oleh partainya sendiri PDIP

Rieke kini digantikan oleh Komjen (purn) Muhammad Nurdin

Rieke diketahui juga merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU tersebut.

Lalu kenapa dia digantikan?

Apa ada yang tidak sejalan antara pikiran Rieke Diah Pitaloka dengan anggota Fraksi PDIP lainnya?

Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, pemberhentian Rieke Diah Pitaloka dari Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR bukan karena ada polemik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila.

"Jadi kita memasang the right man in the right place atas dasar penugasan politik sebagai partai pendukung pemerintah. Kita ingin fokus lagi dalam demokrasi," kata Bambang di komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2020), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Lantas apakah menurutnya Rieke tidak cocok mendapat tugas itu?

Bambang menegaskan, pergantian jabatan Rieke sebagai pimpinan Baleg bukan karena ada kesalahan.