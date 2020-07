Tips Jadi Konten Kreator di Youtube, Intip Penghasilan Rafi Ahmad, Baim Paula dan Jenis HP

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadi konten kreator di Youtube kini banyak dilakoni. Termasuk para selebriti Indonesia.

“Jangan lupa like, subscribe, dan comment ya..”. Kalimat tersebut rasanya sudah tidak asing lagi di telinga Anda.

Terutama, Anda yang gemar menonton konten-konten vlog di YouTube.

Pasalnya kalimat tersebut selalu menjadi penutup hampir semua vlog yang dibuat oleh kreator konten.

Vlog merupakan singkatan dari video blog. Isi vlog sama seperti blog yaitu merekam pemikiran, opini, hingga pengalaman pembuatnya.

Namun bedanya, jika dalam blog semua itu direkam dalam bentuk tulisan, vlog berformat video.

Vlog mulai populer di Indonesia pada 2018 dan kini jumlahnya semakin masif.

Bahkan para selebritis pun, memanfaatkan kepopuleran mereka, juga turut serta membuat konten-konten vlog.

Isinya beragam, mulai dari kegiatan sehari-hari atau pengalaman liburan yang sering disebut one day vlog dan tips kecantikan.

Juga ada model prank, konten-konten ringan seperti tahapan persiapan sebelum pergi berkegiatan yang biasa disebut Get Ready with Me (GRWM).